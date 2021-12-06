Папа Римский: похоть— не самый страшный грех, есть вещи и похуже
Рейтинг самых серьезных проступков Франциск озвучил после отставки парижского архиепископа, который ушел из-за слухов об отношениях с женщиной.
По сообщению Reuters, лидер католической церкви заявил об этом журналистам в папском самолете, когда летел из Греции в Италию на прошлой неделе.
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«Грехи плоти – не самые серьезные», – сказал 84-летний понтифик, – «главные проступки включают гордость и ненависть».
Рейтинг самых серьезных проступков Франциск озвучил после отставки парижского архиепископ вначале декабря, который ушел из-за слухов,что он имеет отношения с женщиной.
Однако 70-летний французский священнослужитель Мишель Апетит отрицал близкие отношения с анонимной женщиной, что нарушило бы его обет безбрачия.
«Это было нарушение шестой заповеди: Вы не должны прелюбодействовать, но не полное, одно из небольших ласк, массажа, сделанного его секретарше, – вот в чем состоит обвинение», – пояснил Франсиск о действиях Апетит. – «Там есть грех, но не самый худший».
Папа сказал, что принял отставку Апетита не потому, что он согрешил, а потому, что слухи были слишком разрушительными. «Он был осужден, но кем? По общественному мнению, по сплетням… Он больше не мог править », – сказал Фрэнсис репортерам. «Я принял отставку Апетита не на алтаре истины, а на алтаре лицемерия».
Сам священник также принес извинения за нанесенный ущерб.
«Я прошу прощения у тех, кого я мог обидеть», – сказал он в заявлении. «Я был глубоко обеспокоен нападениями на меня … Я молюсь за тех, кто, возможно, желал мне плохого, как учил нас Христос».
Ранее Власти писали, что итальянский священник сказал детям, что Санта-Клауса не существует.