В Турции умер украинский моряк, который находился в коме: что с ним случилось
В Турции 12 декабря в реанимации госпиталя города Самсун умер 26-летний украинский моряк.
Об этом сообщило Milliyet. Мужчина перед этим находился в коме.
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По предварительным данным, он скончался от отравления дезинфицирующим средством.
По данным издания, 26-летний Максим Стовба 28 ноября дежурил на грузовом судне, которое находилось возле порта Самсун. Украинец якобы выпил водку, а затем дезинфицирующее средство.
В этот же день его с отравлением на скорой помощи доставили в госпиталь Самсуна. Украинец впал в кому и находился в реанимации.
Несмотря на усилия турецких врачей вечером 12 декабря он скончался.
Известно, что Стовба служил на грузовом судне, доставившем пшеницу в Турцию под флагом иностранного государства.
Как сообщали Власти, на севере Турции возле города на 25-м километре автомагистрали Амасия-Чорум в районе Гекхёюк пассажирский автобус съехал с дороги и перевернулся.