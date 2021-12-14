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Главная » Украина » Происшествия
18:43 14 Декабря 2021 Просмотров 29   КомментариевКомментарии

В Турции умер украинский моряк, который находился в коме: что с ним случилось

В Турции 12 декабря в реанимации госпиталя города Самсун умер 26-летний украинский моряк.

Украинец несколько дней прове в коме

Об этом сообщило Milliyet. Мужчина перед этим находился в коме.

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По предварительным данным, он скончался от отравления дезинфицирующим средством.

По данным издания, 26-летний Максим Стовба 28 ноября дежурил на грузовом судне, которое находилось возле порта Самсун. Украинец якобы выпил водку, а затем дезинфицирующее средство.

В этот же день его с отравлением на скорой помощи доставили в госпиталь Самсуна. Украинец впал в кому и находился в реанимации.

Несмотря на усилия турецких врачей вечером 12 декабря он скончался.

Известно, что Стовба служил на грузовом судне, доставившем пшеницу в Турцию под флагом иностранного государства.

Максим Стовба

Максим Стовба

Как сообщали Власти, на севере Турции возле города на 25-м километре автомагистрали Амасия-Чорум в районе Гекхёюк пассажирский автобус съехал с дороги и перевернулся.

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Турция, погиб украинец
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