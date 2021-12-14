Семью Гогилашвили охраняет спецназ “Альфа” СБУ – расследование
Cемью уволенного заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили охраняют сотрудники спецподразделения «Альфа» Службы безопасности.
Это выяснили в ходе расследования журналисты Bihus Info. Согласно законодательству, заместителю министра и помощнице президента охрана спецслужб не предусмотрена.
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Расследователи обратили внимание на бронированный автомобиль Chevrolet Suburban, который подъехал к КВЦ «Парковый», когда там проходило заседание фракции «Слуга народа». Его номерные знаки принадлежали Службе безопасности.
Из автомобиля вышел мужчина и мальчик. Источники журналистов в правоохранительных органах сообщили, что мужчина из бронированного автомобиля является сотрудником спецподразделения «Альфа» СБУ.
Впоследствии было видно, что мальчик из КВЦ «Парковый» садился уже в серый автомобиль Mazda с женщиной. Номерные знаки принадлежат Марии Левченко – жене Гогилашвили и секретарше президента Владимира Зеленского.
Журналисты направили запрос в СБУ по поводу охраны семьи замминистра спецподразделением «Альфа». В ответ пресс-служба СБУ косвенно подтвердила, что семье Гогилашвили предоставлена охрана спецслужбы.
«В ответ на ваш запрос указываем, что информация, касающаяся лиц, которым при необходимости и при наличии соответствующих оснований предоставляется охрана, является конфиденциальной. Отдельно обращаем ваше внимание на то, что СБУ действует исключительно в пределах и способом, определенным законодательством Украины. Это касается деятельности по обеспечению безопасности охраняемых лиц и членов их семей, в том числе», – сказано в ответе.
Источник расследователей в правоохранительных органах подтвердил, что семье Левченко и Гогилашвили предоставлена охрана спецслужбы.
Ни Левченко, ни Гогилашвили на обращение журналистов не ответили.
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