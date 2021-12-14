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06:13 15 Декабря 2021 Просмотров 16   КомментариевКомментарии

Семью Гогилашвили охраняет спецназ “Альфа” СБУ – расследование

Cемью уволенного заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили охраняют сотрудники спецподразделения «Альфа» Службы безопасности.

По закону замминистра не положена такая охрана спецслужб

Это выяснили в ходе расследования журналисты Bihus Info. Согласно законодательству, заместителю министра и помощнице президента охрана спецслужб не предусмотрена.

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Расследователи обратили внимание на бронированный автомобиль Chevrolet Suburban, который подъехал к КВЦ «Парковый», когда там проходило заседание фракции «Слуга народа». Его номерные знаки принадлежали Службе безопасности.

Из автомобиля вышел мужчина и мальчик. Источники журналистов в правоохранительных органах сообщили, что мужчина из бронированного автомобиля является сотрудником спецподразделения «Альфа» СБУ.

Впоследствии было видно, что мальчик из КВЦ «Парковый» садился уже в серый автомобиль Mazda с женщиной. Номерные знаки принадлежат Марии Левченко – жене Гогилашвили и секретарше президента Владимира Зеленского.

Журналисты направили запрос в СБУ по поводу охраны семьи замминистра спецподразделением «Альфа». В ответ пресс-служба СБУ косвенно подтвердила, что семье Гогилашвили предоставлена ​​охрана спецслужбы.

«В ответ на ваш запрос указываем, что информация, касающаяся лиц, которым при необходимости и при наличии соответствующих оснований предоставляется охрана, является конфиденциальной. Отдельно обращаем ваше внимание на то, что СБУ действует исключительно в пределах и способом, определенным законодательством Украины. Это касается деятельности по обеспечению безопасности охраняемых лиц и членов их семей, в том числе», – сказано в ответе.

Источник расследователей в правоохранительных органах подтвердил, что семье Левченко и Гогилашвили предоставлена ​​охрана спецслужбы.

Ни Левченко, ни Гогилашвили на обращение журналистов не ответили.

Ранее Власти сообщали:

  • В сети 11 декабря появилось видео, на котором Гогилашвили на блокпосте при въезде в Донецкую область поскандалил с правоохранителями, поскольку его машину остановили.

  • После громкого общественного резонанса министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что инициирует проведение расследования инцидента с участием Гогилашвили и отстраненит его от должности на этот период.

  • Сам Гогилашвили извинился «за свою излишнюю эмоциональность» и пообещал способствовать проведению расследованию инцидента на блокпосте в зоне ООС.

  • В то же время президент Украины Владимир Зеленский в Telegram написал, что на инцидент с участием заместителем министра внутренних дел Александра Гогилашвили может быть только одна реакция – увольнение.

  • Заместитель министра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили написал заявление об отставке и признался, что ему стыдно.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: СБУ, Александр Гогилашвили
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