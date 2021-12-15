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Главная » Мир » Общество
22:03 15 Декабря 2021 Просмотров 15   КомментариевКомментарии

Google будет увольнять невакцинированных сотрудников

В компании сказали сотрудникам, что они потеряют работу, если не будут выполнять требования компании в отношении вакцинации против COVID-19.

Любой, кто входит в здание Google, должен быть полностью вакцинирован, заявляют в компании.

Об этом сообщает CNBC со ссылкой на служебную записку, распространенную руководством Google.

В документе говорится, что все сотрудники должны были до 3 декабря предъявить документы, подтверждающие, что они сделали прививки.

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Сотрудники, не прошедшие вакцинацию до 18 января, будут отправлены в «оплачиваемый административный отпуск» на 30 дней. После этого компания отправит их в «неоплачиваемый личный отпуск» на срок до шести месяцев с последующим увольнением.

Ранее администрация президента США обязала американские компании, в которых работает более сотни сотрудников, обеспечить их полную вакцинацию. Федеральный суд приостановил действие этого распоряжения, но в Google заявили, что все равно его выполнят и все 150 тысяч сотрудников компании должны сделать прививки, независимо от того, планируют они работать в офисе или дистанционно.

«Любой, кто входит в здание Google, должен быть полностью вакцинирован», – заявили в компании.

Власти писали, что Google пока отказалась возвращать сотрудников в офисы в США, Европе, на Ближнем Востоке и в Африке к 10 января.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Google, вакцинация
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