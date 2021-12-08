В Доминикане разбился самолет: все погибли
В среду возле Санто-Доминго разбился частный самолет. Все девять человек, летевшие на самолете, погибли.
Об этом сообщает National Post.
Самолет Gulfstream вылетел из Санто-Доминго в Майами с двумя членами экипажа и семью пассажирами. Шестеро из них были гражданами США, еще один пассажир и оба пилота – доминиканцами.
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Среди погибших был известный пуэрториканский музыкальный продюсер Хосе Анхель Эрнандес и его жена Дебби Хименес, сообщает El Mundo.
Вскоре после вылета самолет разбился при попытке совершить аварийную посадку в аэропорту Санто-Доминго. Причина аварии или вынужденной посадки неизвестна.
Ранее Власти писали, что в Канаде разбился самолет с двумя пилотами.