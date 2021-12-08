В Доминикане разбился самолет: все погибли

В среду возле Санто-Доминго разбился частный самолет. Все девять человек, летевшие на самолете, погибли.

На месте авиакатастрофы.



Об этом сообщает National Post.

Самолет Gulfstream вылетел из Санто-Доминго в Майами с двумя членами экипажа и семью пассажирами. Шестеро из них были гражданами США, еще один пассажир и оба пилота – доминиканцами.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Среди погибших был известный пуэрториканский музыкальный продюсер Хосе Анхель Эрнандес и его жена Дебби Хименес, сообщает El Mundo.

Вскоре после вылета самолет разбился при попытке совершить аварийную посадку в аэропорту Санто-Доминго. Причина аварии или вынужденной посадки неизвестна.

Ранее Власти писали, что в Канаде разбился самолет с двумя пилотами.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: авиакатастрофа, доминикана