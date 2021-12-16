В японской Осаке произошел мощный пожар: погибло 27 человек
По меньшей мере, 27 человек погибли при пожаре, охватившего психиатрическую клинику в японском городе Осака в пятницу.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сотрудника городской пожарной охраны Осаки.
По его словам, у 27 человек произошла «остановка сердца». Как отмечает агентство, этот термин используется в Японии до того, как смерть будет подтверждена официально.
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Огонь вспыхнул на четвертом этаже здания, где находилась клиника. Здание расположено в торгово-развлекательном районе недалеко от главного железнодорожного вокзала Осаки.
Пожар случился вскоре после открытия клиники в 10 часов утра и был практически потушен в течение 30 минут.
Полиция расследует сообщение о том, что пожар устроил некий мужчина.
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