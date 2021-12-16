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10:12 17 Декабря 2021 Просмотров 6   КомментариевКомментарии

В японской Осаке произошел мощный пожар: погибло 27 человек

По меньшей мере, 27 человек погибли при пожаре, охватившего психиатрическую клинику в японском городе Осака в пятницу.

Пожар был потушен за полчаса.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сотрудника городской пожарной охраны Осаки.

По его словам, у 27 человек произошла «остановка сердца». Как отмечает агентство, этот термин используется в Японии до того, как смерть будет подтверждена официально.

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Огонь вспыхнул на четвертом этаже здания, где находилась клиника. Здание расположено в торгово-развлекательном районе недалеко от главного железнодорожного вокзала Осаки.

Пожар случился вскоре после открытия клиники в 10 часов утра и был практически потушен в течение 30 минут.

Полиция расследует сообщение о том, что пожар устроил некий мужчина.

Пожарные машины возле здания, где случился пожар.

Ранее Власти писали, что в главной тюрьме Бурунди вспыхнул масштабный пожар: погибло 38 человек.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Япония, пожар, психиатрическая больница
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