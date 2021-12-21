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08:08 22 Декабря 2021 Просмотров 260   КомментариевКомментарии

США ответили на заявление Шойгу о подготовке химатаки на Донбассе

В США назвали заявление министра обороны России Сергея Шойгу о подготовке американцами химатаки на Донбассе ложью и напомнили, кто отвечает за эскалацию в этом регионе.

Шойгу заявлял об американских военных на Донбассе

Как сообщили на сайте Пентагона, представитель ведомства Джон Кирби назвал слова Шойгу ложью.

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“Эти заявления министра Шойгу абсолютно ложны», – сказал Кирби.

В свою очередь, представитель Государственного департамента США Нед Прайс в Twitter заявил, что не Украина или Соединенные Штаты, а Россия несет ответственность за эскалацию на Донбассе.

«Мы призываем Россию прекратить использовать фальшивую, подстрекающую риторику и принять шаги для деэскалации напряжения, чтобы создать положительную атмосферу для дискуссий», – написал Прайс.

Как сообщали Власти, Шойгу заявил 21 декабря, что в Донецкой области якобы действуют сотрудники американских частных военных компаний, которые готовят провокацию с химическими компонентами.

Немного об авторе
Артем Малиновский:Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.
Тэги: США, Донбасс, Сергей Шойгу, война на Донбассе
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