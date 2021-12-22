Российских военных в Южной Осетии накрыла лавина: есть погибшие

В оккупированной РФ Южной Осетии лавина накрыла пятерых российских военных, двое из них погибли, двое госпитализированы, одного еще ищут.

Лавина накрыла пятерых военнослужащих



Об этом сообщило РБК. Военнослужащие охраняли Рокский тоннель на Транскавказской автомагистрали.

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«Двое погибли, двое в больнице», — сообщили в пресс-службе администрации президента Южной Осетии.

Поиски еще одного военнослужащего продолжаются, уточнили в пресс-службе.

Как сообщали Власти, швейцарские ученые установили причину гибели группы Дятлова – они подтвердили версию схода снежной лавины на палатку группы в 1959 году.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: Россия, лавина