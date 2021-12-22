Дебилы, б..ть – «слуга народа» Галушко обматерил полицейских, остановивших его авто

Народный депутат от «Слуги народа» Николай Галушко нецензурно обругал полицейских, которые остановили его авто за нарушение ПДД.

Галушко является членом комитета по правоохранительной деятельности



Видео, предоставленное полицейскими, опубликовала «Украинская правда». Сам инцидент произошел еще 18 декабря 2020 года.

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Приблизительно в 4 утра полицейские остановили авто в центре Киева за пересечение двойной полосы.

Нардеп Галушко приехал «выручать» своего водителя. Он долго нецензурно высказывался и объяснял правоохранителям, что это автомобиль народного депутата, и они, мол, не имели права его останавливать.

Полицейские отметили, что на авто не написано, что оно принадлежит нардепу, а также что депутаты не имеют дипломатического иммунитета.

На видео Галушко обвиняет правоохранителей в провокации, жалуется, что его «выдернули из-за стола», и обзывает полицейских «дебилами». Он также отмечает, что этот автомобиль (Toyota Land Cruiser) задекларирован и находится в собственности матери.

Примечательно, что 42-летний Галушко является членом комитета по правоохранительной деятельности, выпускником Национальной академии внутренних дел.

Как сообщали Власти, в сети 11 декабря появилось видео, на котором замминистра МВД Гогилашвили на блокпосте при въезде в Донецкую область поскандалил с правоохранителями, поскольку его машину остановили.

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