В Польше хотят построить защитную стену и на границе с Украиной

Защитная стена может быть построена не только на границе Польши с Беларусью, но и с Украиной.

Качинський не исключил продление стены и на гнраницу с Украиной



Об этом заявил вице-премьер и лидер правящей партии “Закон и справедливость” Ярослав Качиньский в интервью изданию Gazeta Polska Codziennie.

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“Я не исключаю того, что уже строящиеся заграждения на границе с Беларусью могут быть усилены, продолжены на границе с Украиной”, — сказал Качиньский.

Он также заявил, что не является оптимистом в отношении происходящего на границе с Беларусью, поэтому нужно быть готовыми к годам напряжения и агрессии.

Защитная стена высотой 5,5 м и длиной свыше 187 км на границе с Беларусью должна быть построена к середине 2022 года.

Как сообщали Власти, Польша планирует потратить более 1,6 миллиарда злотых (404 миллиона долларов) на строительство стены на своей границе с Беларусью.

В Польше показали забор, который построят на границе с Беларусью. Ограждение будет иметь длину 187 км и высоту 5,5 м. Оно будет оборудовано по последнему слову техники.

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Тэги: Польша, беларусь, граница, Ярослав Качиньский