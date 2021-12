NASA отправило в космос самый большой телескоп

Об этом сообщается на сайте NASA.

«Джеймс Уэбб» является новейшей орбитальной инфракрасной обсерваторией, которая заменит телескоп «Хаббл». Назван телескоп в честь руководителя лунной программы «Аполлон».

Огромное зеркало телескопа состоит из 18 шестигранников. Его диаметр – 6,5 метров. Это самый мощный, самый большой и самый дорогой космический телескоп. На его разработку ушло 25 лет, а его стоимость составляет 10 млрд долларов.

Аппарат будет исследовать космос в инфракрасном и оптическом диапазоне, что позволит узнать много нового об эволюции галактик. Кроме того, телескоп будет исследовать атмосферы далеких планет – это поможет ученым понять, пригодны ли они для жизни.

«Джеймс Уэбб» должны были отправить в космос еще в 2007 году, но сроки неоднократно сдвигались.

We have LIFTOFF of the @NASAWebb Space Telescope!

At 7:20am ET (12:20 UTC), the beginning of a new, exciting decade of science climbed to the sky. Webb’s mission to #UnfoldTheUniverse will change our understanding of space as we know it. pic.twitter.com/Al8Wi5c0K6

— NASA (@NASA) December 25, 2021