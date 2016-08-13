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Главная » Мир » Наука и Техника
10:25 26 Декабря 2021 Просмотров 44   КомментариевКомментарии

NASA отправило в космос самый большой телескоп

Американское космическое агентство отправило на орбиту Земли телескоп «Джеймс Уэбб». Запуск прошел с космодрома во Французской Гвиане.

Телескоп совместно строили 17 стран, на это ушло 25 лет и 10 млрд долларов.

Об этом сообщается на сайте NASA.

«Джеймс Уэбб» является новейшей орбитальной инфракрасной обсерваторией, которая заменит телескоп «Хаббл». Назван телескоп в честь руководителя лунной программы «Аполлон».

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Огромное зеркало телескопа состоит из 18 шестигранников. Его диаметр – 6,5 метров. Это самый мощный, самый большой и самый дорогой космический телескоп. На его разработку ушло 25 лет, а его стоимость составляет 10 млрд долларов.

Аппарат будет исследовать космос в инфракрасном и оптическом диапазоне, что позволит узнать много нового об эволюции галактик. Кроме того, телескоп будет исследовать атмосферы далеких планет – это поможет ученым понять, пригодны ли они для жизни.

«Джеймс Уэбб» должны были отправить в космос еще в 2007 году, но сроки неоднократно сдвигались.

Ранее Власти писали, что международная группа астрономов с помощью телескопа «Хаббл» обнаружила нового кандидата на звание самой далекой галактики во Вселенной.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: космос, телескоп
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