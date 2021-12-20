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13:41 28 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

ГБР начало расследование в отношении Гогилашвили

Государственное бюро расследований начало досудебное расследование в отношении экс-заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили.

ГБР расследует дело по нескольким возможным нарушениям

Об этом в Facebook сообщил нардеп Дмитрий Разумков.

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Речь идет о  расследовании по факту возможного совершения Гогилашвили служебного подлога по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины, а также возможного превышения служебных полномочий при пересечении блокпоста в Донецкой области.

«Также Офис Генерального прокурора приобщил наше обращение о возможном сопротивлении работнику правоохранительного органа к соответствующему уголовному делу», – добавил Разумков.

Ранее Власти сообщали:

  • В сети 11 декабря появилось видео, на котором Гогилашвили на блокпосте при въезде в Донецкую область поскандалил с правоохранителями, поскольку его машину остановили.

  • После громкого общественного резонанса министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что инициирует проведение расследования инцидента с участием Гогилашвили и отстраненит его от должности на этот период.

  • Сам Гогилашвили извинился «за свою излишнюю эмоциональность» и пообещал способствовать проведению расследованию инцидента на блокпосте в зоне ООС.

  • В то же время президент Украины Владимир Зеленский в Telegram написал, что на инцидент с участием заместителем министра внутренних дел Александра Гогилашвили может быть только одна реакция – увольнение.

  • 13 декабря Гогилашвили написал заявление об отставке и признался, что ему стыдно.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: ГБР, Дмитрий Разумков, Александр Гогилашвили
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