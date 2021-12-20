ГБР начало расследование в отношении Гогилашвили
Государственное бюро расследований начало досудебное расследование в отношении экс-заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили.
Об этом в Facebook сообщил нардеп Дмитрий Разумков.
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Речь идет о расследовании по факту возможного совершения Гогилашвили служебного подлога по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины, а также возможного превышения служебных полномочий при пересечении блокпоста в Донецкой области.
«Также Офис Генерального прокурора приобщил наше обращение о возможном сопротивлении работнику правоохранительного органа к соответствующему уголовному делу», – добавил Разумков.
Ранее Власти сообщали:
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В сети 11 декабря появилось видео, на котором Гогилашвили на блокпосте при въезде в Донецкую область поскандалил с правоохранителями, поскольку его машину остановили.
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После громкого общественного резонанса министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что инициирует проведение расследования инцидента с участием Гогилашвили и отстраненит его от должности на этот период.
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Сам Гогилашвили извинился «за свою излишнюю эмоциональность» и пообещал способствовать проведению расследованию инцидента на блокпосте в зоне ООС.
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В то же время президент Украины Владимир Зеленский в Telegram написал, что на инцидент с участием заместителем министра внутренних дел Александра Гогилашвили может быть только одна реакция – увольнение.
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13 декабря Гогилашвили написал заявление об отставке и признался, что ему стыдно.