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09:38 30 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

“Омикрон” не так страшен: в Италии смягчили карантинные требования

Со среды, 29 декабря, изоляция больше не будет необходима тем, кто был полностью вакцинирован или выздоровел от болезни.

В Италии ослабили правила самоизоляции, но носить защитную маску придется.

Об этом сообщает Reuters.

На такой шаг власти Италии пошли после призывов экспертов в области здравоохранения, выразивших опасения, что распространение очень заразного штамма «Омикрон» может парализовать страну, если заставить миллионы людей сидеть дома, отмечает агентство.

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Как сказал замминистра здравоохранения Андреа Коста, «разумно применить другие правила по отношению к тем гражданам, которые следовали указаниям правительства».

В соответствии с новыми правилами, изоляция больше не нужна для контактировавших с больным COVID-19, если они получили бустерную дозу, были вакцинирован или вылечились от болезни в течение последних 120 дней, говорится в сообщении Кабинета министров.

Такие лица должны пройти тест в течение пяти дней после контакта с человеком, зараженным коронавирусом, а также носить защитную маску в течение 10 дней, но только если у них есть симптомы заболевания

Однако правительство еще больше усилило ограничения для невакцинированных. С января рестораны и гостиницы будут для них закрыты. Такие же правила будут действовать на общественном транспорте.

В среду, 29 декабря, в Италии было зарегистрировано рекордное число новых случаев заражения COVID-19 – 98 тыс. 30, что на 25% больше, чем за предыдущий день. Из-за роста темпов распространения коронавируса в Италии за последние 24 часа было проведено более миллиона анализов на COVID-19.

Ранее Власти писали, что Италия бьет рекорды по суточному приросту заболевших.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Италия, карантин, коронавирус
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