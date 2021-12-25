“Омикрон” не так страшен: в Италии смягчили карантинные требования
Со среды, 29 декабря, изоляция больше не будет необходима тем, кто был полностью вакцинирован или выздоровел от болезни.
Об этом сообщает Reuters.
На такой шаг власти Италии пошли после призывов экспертов в области здравоохранения, выразивших опасения, что распространение очень заразного штамма «Омикрон» может парализовать страну, если заставить миллионы людей сидеть дома, отмечает агентство.
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Как сказал замминистра здравоохранения Андреа Коста, «разумно применить другие правила по отношению к тем гражданам, которые следовали указаниям правительства».
В соответствии с новыми правилами, изоляция больше не нужна для контактировавших с больным COVID-19, если они получили бустерную дозу, были вакцинирован или вылечились от болезни в течение последних 120 дней, говорится в сообщении Кабинета министров.
Такие лица должны пройти тест в течение пяти дней после контакта с человеком, зараженным коронавирусом, а также носить защитную маску в течение 10 дней, но только если у них есть симптомы заболевания
Однако правительство еще больше усилило ограничения для невакцинированных. С января рестораны и гостиницы будут для них закрыты. Такие же правила будут действовать на общественном транспорте.
В среду, 29 декабря, в Италии было зарегистрировано рекордное число новых случаев заражения COVID-19 – 98 тыс. 30, что на 25% больше, чем за предыдущий день. Из-за роста темпов распространения коронавируса в Италии за последние 24 часа было проведено более миллиона анализов на COVID-19.
Ранее Власти писали, что Италия бьет рекорды по суточному приросту заболевших.