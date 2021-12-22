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09:51 30 Декабря 2021 Просмотров 343   КомментариевКомментарии

Разработку украинской вакцины от COVID-19 заморозили – государству уже неинтересно

Разработка украинской вакцины от COVID-19 остановилась из-за отсутствия финансирования – государству эта тема стала неинтересна.

Государству стало неинтересно разрабатывать свою вакцину

Об этом Суспільному рассказал руководитель Института биологии клеток Национальной академии наук Андрей Сибирный.

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«План работы выполнили: мы сделали продуценты вирусных белков на гуманизированных дрожжах, очистили белки, охарактеризовали их, доказали, что они высокоиммуногенны, то есть вызывают появление антител у мышей. Это положительно», – рассказал ученый.

По его словам, следующим шагом должно быть исследование, насколько защищают образовавшиеся белки от смерти из-за COVID-19 трансгенных мышей. Его планировали проводить в Польше, из-за отсутствия в Украине соответствующих лабораторий.

«Не удалось, потому что Национальный фонд исследований Украины морочил нам голову полгода, но так и не разрешил перевести деньги в Польшу, хотя никакого запрета на это нет», – пояснил Сибирный.

Кроме того, ученые столкнулись с недостатком финансирования.

«Наше исследование стоило почти 300 тысяч евро. Чтобы сделать вакцину, нужно исследовать на больших животных – сусликах, приматах. Нужны большие объемы препаратов, нужно инвестировать 300-500 миллионов евро. Никто не готов это делать. Я разговаривал с Минздравом, они говорят: «Мы не будем финансировать это. Пусть Фонд этим занимается». Это повисло. Был интерес президента и премьера, когда на рынке вакцин было мало. Теперь вакцин полно. Интереса к ним нет», – добавил Сибирный.

Как сообщали Власти, в лаборатории польского Гданьска начались испытания украинской вакцины от COVID-19, которую планируют выпускать в виде таблеток или спрея.

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Тэги: вакцина
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