Пока в Астане Майдан, Николай Тищенко готовит митболы по-оболонски

Как говорится, война войной, а обед по расписанию.

Как говорится, война войной, а обед по расписанию. Пока Казахстан штормит от протестов, в Украине народный депутат, замглавы фракции «Слуга народа» Николай Тищенко приготовил и показал в социальных сетях свое авторское блюдо «митболы по-оболонски».

Об украинских митболах Тищенко упомянул в День Святого Николая, когда катался вместе с молодежью на катке возле Офиса Президента и дарил детям подарки.

На вопрос журналиста, будет ли Тищенко самостоятельно готовить на новогодние праздники, ведь он был судьей «МастерШефа», нардеп рассмеялся и ответил утвердительно. А на уточнение журналиста, какое любимое мясное блюдо современной украинской кухни, Тищенко ответил словами молодежи, что это митболы. Поскольку именно так большинство прогрессивной украинской молодежи, интересующейся кулинарной тематикой, называет современное украинское мясное блюдо.

Высказывание Тищенко тогда почему-то вызвало резонанс в социальных сетях. Позже заместитель главы фракции «СН» презентовал авторский рецепт «митболов по-оболонски».

Тищенко призвал готовить «митболы по-оболонски» по его авторскому рецепту. А за самые креативные подачи этого блюда трое участников получат рождественские призы. Важное условие, чтоб блюдо готовила вся семья и присылала свои фото.

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