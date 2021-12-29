НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
16:10 05 Января 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Пока в Астане Майдан, Николай Тищенко готовит митболы по-оболонски

Как говорится, война войной, а обед по расписанию.

Как говорится, война войной, а обед по расписанию. Пока Казахстан штормит от протестов, в Украине народный депутат, замглавы фракции «Слуга народа» Николай Тищенко приготовил и показал в социальных сетях свое авторское блюдо «митболы по-оболонски».

Об украинских митболах Тищенко упомянул в День Святого Николая, когда катался вместе с молодежью на катке возле Офиса Президента и дарил детям подарки.

На вопрос журналиста, будет ли Тищенко самостоятельно готовить на новогодние праздники, ведь он был судьей «МастерШефа», нардеп рассмеялся и ответил утвердительно. А на уточнение журналиста, какое любимое мясное блюдо современной украинской кухни, Тищенко ответил словами молодежи, что это митболы. Поскольку именно так большинство прогрессивной украинской молодежи, интересующейся кулинарной тематикой, называет современное украинское мясное блюдо.

Высказывание Тищенко тогда почему-то вызвало резонанс в социальных сетях. Позже заместитель главы фракции «СН» презентовал авторский рецепт «митболов по-оболонски».

Тищенко призвал готовить «митболы по-оболонски» по его авторскому рецепту. А за самые креативные подачи этого блюда трое участников получат рождественские призы. Важное условие, чтоб блюдо готовила вся семья и присылала свои фото.

Тэги: Николай Тищенко
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
29.12.2021 15:41
Тищенко заявил, что после выздоровления от COVID-19 вакцинировался “ковидом”
ТОР
24.12.2021 15:04
Николай Тищенко придумал народный рецепт митболов по-оболонски
ТОР
19.12.2021 17:17
Мы вводим новые тренды: Тищенко предложил переименовать котлету по-киевски
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Это конец пандемии: на смену “Омикрону” придет более легкий штамм

14:20 Украина

Протестующие в Алматы подожгли резиденцию президента: слышны выстрелы и взрывы

12:18 Мир

В США 4-летняя племянница Джорджа Флойда получила пулевое ранение

10:23 Мир

Китайская миссия передала на Землю новые снимки Марса: что в них необычного

23:46 Мир

COVID-19 оставляет в человеке антитела, которые могут атаковать после выздоровления

21:43 Мир

Снимали три дня, кормили бутербродами: участник съемок новогоднего обращения Зеленского раскрыл подробности

14:14 Украина

Не вписался в поворот: под Броварами Lexus протаранил два забора и врезался в дом

12:59 Украина

Названы редкие симптомы “Омикрона”, при которых нужно срочно обратиться к врачу

11:57 Мир

С разницей в 15 минут: близнецы в США родились в разные дни и годы

20:28 Мир

Израиль меняет правила въезда с 9 января: кого касается

19:59 Мир

В США назвали условие, которое удержит Путина от вторжения в Украину

18:29 Мир

Новости | NetGameSlots.com