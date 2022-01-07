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10:11 07 Января 2022 Просмотров 157   КомментариевКомментарии

Использовали специальные винтовки: власти Казахстана заявили о снайперских группах у протестующих

Участники протестов в Алматы действовали организованно, и среди них есть группы снайперов

Об этом в youtube-эфире телеканала “Хабар 24” заявил первый заместитель главы администрации президента Казахстана Даурен Абаев.

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По его словам, мирный протест постепенно возглавили вооруженные “бандиты и террористы” с дубинками и “коктейлями Молотова”.

«Бандиты промышляли мародерством, а вторая организованная группа боевиков-террористов совершала точечные нападения на магазины оружия, отбирала средства связи у полицейских. Захватчики действовали профессионально», – рассказал Абаев.

Он также сделал акцент на профессиональных действиях протестующих, которые сначала захватили оружие и средства связи, предпринимали попытки выхода в прямой эфир, захватили аэропорт, взяли под контроль акиматы.

По словам чиновника, на всех захваченных объектах были организованы блок-посты с баррикадами, а на каждом этаже в акиматах дежурили “боевики”, которые контролируют входы и выходы.

Абаев также рассказал, что протестующие передвигались по Алматы по самым оптимальным маршрутам, а во время штурма здания Департамента полиции их снайперы использовали  “специальные винтовки” для уничтожения камер видеонаблюдения и средств связи.

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