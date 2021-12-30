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Главная » Украина » Общество
14:04 10 Января 2022 Просмотров 66   КомментариевКомментарии

В Украине начали выдавать пластиковые карты «єПідтримка»: в каких банках и что нужно

В Украине появились физические карты «єПідтримка», их выдают тем, кто уже получил по программе поддержки виртуальную карту.

Для оформления физической карты необходимо в приложении банка выбрать соответствующую услугу

Об этом сообщают пресс-служба Альфа-Банка и соучредитель проекта monobank Олег Гороховский.

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«Monobank» и «Альфа-Банк» на этой неделе начнут выдавать своим клиентам физические карты программы «єПідтримка».

В «monobank» (Универсал банк) оформить получения пластиковой карты по программе «єПідтримка» можно будет со вторника 11 января.

Для оформления физической карты необходимо в приложении банка выбрать соответствующую услугу.

Далее карту будут отправлять «Новой почтой» или ее можно будет получить в отделении банка. Стоимость карты будет бесплатной, но ее доставка будет стоить 50 грн.

«Альфа-Банк» начнет принимать заявки на оформление физической карты «єПідтримка» уже с сегодняшнего дня, 10 января.

Пластиковую карту будут выдавать новым клиентам, которым было недоступно оформление цифровой карты. Для этого необходимо с паспортом и ИНН обратиться в любое отделение банка.

Клиенты «Альфа-Банка», которые уже оформили виртуальную карту проекта, но хотят получить физический аналог, смогут подать заявку в начале февраля.

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Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Альфа банк, monobank, єПідтримка
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