В Украине начали выдавать пластиковые карты «єПідтримка»: в каких банках и что нужно
В Украине появились физические карты «єПідтримка», их выдают тем, кто уже получил по программе поддержки виртуальную карту.
Об этом сообщают пресс-служба Альфа-Банка и соучредитель проекта monobank Олег Гороховский.
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«Monobank» и «Альфа-Банк» на этой неделе начнут выдавать своим клиентам физические карты программы «єПідтримка».
В «monobank» (Универсал банк) оформить получения пластиковой карты по программе «єПідтримка» можно будет со вторника 11 января.
Для оформления физической карты необходимо в приложении банка выбрать соответствующую услугу.
Далее карту будут отправлять «Новой почтой» или ее можно будет получить в отделении банка. Стоимость карты будет бесплатной, но ее доставка будет стоить 50 грн.
«Альфа-Банк» начнет принимать заявки на оформление физической карты «єПідтримка» уже с сегодняшнего дня, 10 января.
Пластиковую карту будут выдавать новым клиентам, которым было недоступно оформление цифровой карты. Для этого необходимо с паспортом и ИНН обратиться в любое отделение банка.
Клиенты «Альфа-Банка», которые уже оформили виртуальную карту проекта, но хотят получить физический аналог, смогут подать заявку в начале февраля.
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