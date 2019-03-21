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08:53 11 Января 2022 Просмотров 319   КомментариевКомментарии

Китай предложил Казахстану помощь в защите от “внешних сил”

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Китай готов помогать Казахстану противостоять вмешательству «внешних сил».

Госпереворот завершился - теперь в Алматы наводят порядок.

Об этом сообщает Reuters.

«Недавние беспорядки в Казахстане показывают, что ситуация в Центральной Азии по-прежнему сталкивается с серьезными вызовами, и это еще раз доказывает, что некоторые внешние силы не хотят мира и спокойствия в нашем регионе», – сказал Ван И в хоте телефонного разговора с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тилеуберди.

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Китай готов «совместно противостоять вмешательству и проникновению любых внешних сил», добавил Ван И.

Китай опасается, что нестабильность в регионе может угрожать безопасности населенной мусульманами китайской провинции Синьцзян, которая имеет общую границу с Казахстаном протяженностью 1770 км.

Президент Китая Си Цзиньпин в пятницу, 7 января, заявил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, что Китай решительно выступает против любых иностранных сил, которые дестабилизируют Казахстан и организуют «цветную революцию», сообщило китайское государственное телевидение.

Китай и Россия считают, что «цветные революции» спровоцированы США и другими державами Запада с целью добиться смены режима, отмечает агентство.

Ранее Власти писали, что Казахстан обратился в Организацию договора о коллективной безопасности с просьбой о помощи.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Казахстан, Китай, военная помощь
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