Президент Казахстана Токаев объявил о завершении миротворческой миссии ОДКБ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о завершении основной миссии ОДКБ в стране и выводе «миротворческих» сил с 13 января.

Через два дня "миротворцы" должны вернуться домой



Об этом сообщил Zakon.kz.

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«Основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена. Через два дня начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ. Процесс вывода контингента займет не более 10 дней», – заявил Токаев.

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Тэги: Казахстан, одкб, Касым-Жомарт Токаев