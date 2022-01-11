Президент Казахстана Токаев объявил о завершении миротворческой миссии ОДКБ
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о завершении основной миссии ОДКБ в стране и выводе «миротворческих» сил с 13 января.
Об этом сообщил Zakon.kz.
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«Основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена. Через два дня начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ. Процесс вывода контингента займет не более 10 дней», – заявил Токаев.
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