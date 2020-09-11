Самый старый играющий футболист мира подписал новый контракт
Экс-нападающий сборной Японии Кадзуёси Миура продлил спортивную карьеру – он будет играть в клубе «Судзука Пойнт Геттерс».
Об этом сообщает Reuters.
Миура, которому в следующем месяце исполнится 55 лет, продлил контракт с «Йокогамой», выступающей во второй японской лиге. Но он будет играть в аренде за клуб четвертого по силе дивизиона.
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Главным тренером клуба работает его старший брат – Ясутоси Миура.
«Я благодарен за возможность играть здесь и сделаю все возможное, чтобы приносить пользу клубу на поле», – говорится в заявлении Миуры.
«Судзука Пойнт Геттерс» станет 15-м клубом Миуры: он играл в Бразилии, Японии, Италии, Хорватии и Австралии.
Как писали Власти, карьеру в сборной Японии Миура завершил 17 лет назад. За национальную команду забил 55 голов в 89 матчах. Он является вторым бомбардиром страны за всю историю.