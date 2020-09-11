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22:02 11 Января 2022 Просмотров 3   КомментариевКомментарии

Самый старый играющий футболист мира подписал новый контракт

Экс-нападающий сборной Японии Кадзуёси Миура продлил спортивную карьеру – он будет играть в клубе «Судзука Пойнт Геттерс».

Известный как «Король Кадзу», Миура стал символом японского футбола.

Об этом сообщает Reuters.

Миура, которому в следующем месяце исполнится 55 лет, продлил контракт с «Йокогамой», выступающей во второй японской лиге. Но он будет играть в аренде за клуб четвертого по силе дивизиона.

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Главным тренером клуба работает его старший брат – Ясутоси Миура.

«Я благодарен за возможность играть здесь и сделаю все возможное, чтобы приносить пользу клубу на поле», – говорится в заявлении Миуры.

«Судзука Пойнт Геттерс» станет 15-м клубом Миуры: он играл в Бразилии, Японии, Италии, Хорватии и Австралии.

Как писали Власти, карьеру в сборной Японии Миура завершил 17 лет назад. За национальную команду забил 55 голов в 89 матчах. Он является вторым бомбардиром страны за всю историю.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: футбол, Япония
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