Видно из космоса: в Тихом океане проснулся подводный вулкан. Видео

В государстве Тонга произошло извержение подводного вулкана.

Столица государства находится всего в 65 километрах от эпицентра извержения



Об этом сообщает BBC.

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В Тихоокеанской стране Тонга произошло извержение подводного вулкана Хунга Тонга-Хунга Хаапай, в результате чего на Тонга обрушилось цунами.

Почти на всей территории страны отключено электричество, не работает мобильная связь и интернет.

Столица государства находится всего в 65 километрах от эпицентра извержения.

Извержение было настолько мощным, что его было слышно в Новой Зеландии и Австралии, а оптические спутники на орбите планеты показали, как выгладило извержение из космоса.

О пострадавших в результате извержения не сообщается.

Как ранее сообщали Власти, извержение вулкана на Канарах уничтожило почти полтысячи домов.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Вулкан, извержение, тонго