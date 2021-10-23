Видно из космоса: в Тихом океане проснулся подводный вулкан. Видео
В государстве Тонга произошло извержение подводного вулкана.
Об этом сообщает BBC.
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В Тихоокеанской стране Тонга произошло извержение подводного вулкана Хунга Тонга-Хунга Хаапай, в результате чего на Тонга обрушилось цунами.
Почти на всей территории страны отключено электричество, не работает мобильная связь и интернет.
Столица государства находится всего в 65 километрах от эпицентра извержения.
Извержение было настолько мощным, что его было слышно в Новой Зеландии и Австралии, а оптические спутники на орбите планеты показали, как выгладило извержение из космоса.
That's a large explosion. #Tonga pic.twitter.com/PwPkD2M6zW
— Mr. Angeles (@SpaceAngeles) January 15, 2022
О пострадавших в результате извержения не сообщается.
Как ранее сообщали Власти, извержение вулкана на Канарах уничтожило почти полтысячи домов.