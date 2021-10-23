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21:16 15 Января 2022 Просмотров 281   КомментариевКомментарии

Видно из космоса: в Тихом океане проснулся подводный вулкан. Видео

В государстве Тонга произошло извержение подводного вулкана.

Столица государства находится всего в 65 километрах от эпицентра извержения

Об этом сообщает BBC.

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В Тихоокеанской стране Тонга произошло извержение подводного вулкана Хунга Тонга-Хунга Хаапай, в результате чего на Тонга обрушилось цунами.

Почти на всей территории страны отключено электричество, не работает мобильная связь и интернет.

Столица государства находится всего в 65 километрах от эпицентра извержения.

Извержение было настолько мощным, что его было слышно в Новой Зеландии и Австралии, а оптические спутники на орбите планеты показали, как выгладило извержение из космоса.

О пострадавших в результате извержения не сообщается.

Как ранее сообщали Власти, извержение вулкана на Канарах уничтожило почти полтысячи домов.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Вулкан, извержение, тонго
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