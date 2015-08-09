НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
18:48 17 Января 2022 Просмотров 51   КомментариевКомментарии

Порошенко числится в розыске МВД с декабря 2021 года

Пятый президент Украины Петр Порошенко, подозреваемый в государственной измене, с декабря 2021 года находится во внутригосударственном розыске.

Порошенко объявили в розыск из-за укрывательства от следствия

Соответствующая информация размещена на сайте Министерства внутренних дел. В розыск политик попал из-за якобы укрывательства от органов досудебного следствия.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Согласно данным МВД, на момент объявления Порошенко в розыск – 24 декабря – было постановление суда о разрешении на его задержание с целью привода.

Порошенко в розыске с 24 декабря 2021 года

Порошенко в розыске с 24 декабря 2021 года

Как ранее сообщали Власти:

  • Порошенко объявили подозрение в госизмене. Оно касается поставок угля из временно оккупированных территорий.

  • Суд дал согласие на арест Порошенко с целью привода для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

  • Печерский районный суд Киева в рамках дела о государственной измене Петра Порошенко постановил наложить арест на все имущество бывшего президента.

  • Порошенко пообещал вернуться в Украину во второй половине января и встретится с Генеральным прокурором.

  • В партии “Европейская солидарность” ждут возвращения в Украину пятого президента Украины Петра Порошенко и не исключают, что его попытаются арестовать в аэропорту.

  • По информации из Офиса президента, Петра Порошенко не будут задерживать по прилету, поскольку в соответствующем решении Печерского суда есть ряд слабых процессуальных моментов, которые могут развалить все дело.

  • 17 января пятый президент Украины Петр Порошенко прибыл в Печерский суд, где началось заседание по избранию ему меры пресечения в рамках уголовного дела о госизмене.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: МВД, Петр Порошенко
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
09.08.2015 19:29
Порошенко уволил главу РГА, обматерившего полицейских
ТОР
22.05.2015 14:50
Порошенко потребовал от Авакова массовых увольнений в МВД
ТОР
14.12.2014 08:38
Экс-глава МВД Грузии получила украинское гражданство
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Отголоски извержения вулкана в Тонга добрались до Украины

16:44 Украина

Назарбаев лежит в коме или уже умер, – экс-глава Комитета нацбезопасности Казахстана

15:42 Мир

Россия может атаковать Украину на днях, – глава Бюро нацбезопасности Польши

13:16 Мир

НАТО перебросит из Мексики в Украину вертолеты Ми-17

12:35 Мир

В Киеве масштабная ДТП с тремя автомобилями и трактором: есть пострадавшие

12:30 Украина

Сотни сторонников, полиция и Нацгвардия: в “Жулянах” ждут прибытия самолета с Порошенко

09:03 Украина

Золотые рыбки гораздо умнее, чем мы привыкли думать. Видео

01:58 Мир

Из Казахстана вылетели 19 самолетов с российскими военными

17:32 Мир

Японию накрыли цунами после мощного извержения подводного вулкана

15:18 Мир

Водитель внедорожника избил человека за замечание о парковке: его арестовали на два месяца

14:39 Украина

Видно из космоса: в Тихом океане проснулся подводный вулкан. Видео

21:16 Мир

Новости | NetGameSlots.com