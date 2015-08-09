Порошенко числится в розыске МВД с декабря 2021 года

Пятый президент Украины Петр Порошенко, подозреваемый в государственной измене, с декабря 2021 года находится во внутригосударственном розыске.

Порошенко объявили в розыск из-за укрывательства от следствия

Порошенко объявили в розыск из-за укрывательства от следствия

Соответствующая информация размещена на сайте Министерства внутренних дел. В розыск политик попал из-за якобы укрывательства от органов досудебного следствия.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Согласно данным МВД, на момент объявления Порошенко в розыск – 24 декабря – было постановление суда о разрешении на его задержание с целью привода.

Как ранее сообщали Власти:

Порошенко объявили подозрение в госизмене. Оно касается поставок угля из временно оккупированных территорий.

Суд дал согласие на арест Порошенко с целью привода для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Печерский районный суд Киева в рамках дела о государственной измене Петра Порошенко постановил наложить арест на все имущество бывшего президента.

Порошенко пообещал вернуться в Украину во второй половине января и встретится с Генеральным прокурором.

В партии “Европейская солидарность” ждут возвращения в Украину пятого президента Украины Петра Порошенко и не исключают, что его попытаются арестовать в аэропорту.

По информации из Офиса президента, Петра Порошенко не будут задерживать по прилету, поскольку в соответствующем решении Печерского суда есть ряд слабых процессуальных моментов, которые могут развалить все дело.