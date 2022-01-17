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19:46 17 Января 2022 19 Комментарии
Судье по делу Порошенко стало плохо: в суд вызвали скорую
Судье по делу Порошенко Алексею Соколову стало плохо, в Печерский суд вызвана скорая помощь.
Об этом сообщил 24 канал. Издание сослалось на свою журналистку, которая находится в Печерском суде.
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