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19:46 17 Января 2022 Просмотров 19   КомментариевКомментарии

Судье по делу Порошенко стало плохо: в суд вызвали скорую

Судье по делу Порошенко Алексею Соколову стало плохо, в Печерский суд вызвана скорая помощь.

Об этом сообщил 24 канал. Издание сослалось на свою журналистку, которая находится в Печерском суде.

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