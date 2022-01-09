Макрон предложил провести новые переговоры между Европой и Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон в среду, 19 января, призвал страны ЕС начать с Россией новые переговоры по проблеме безопасности на континенте.

Выступление Макрона в Европарламенте длилось полчаса и затронуло основные проблемы, волнующие европейцев.



Об этом сообщает Politico.

Выступая в Европарламенте в Страсбурге с речью, посвященной началу председательства Франции в ЕС, Макрон заявил, что в ближайшие недели должны быть выработаны предложения по безопасности в Европе, которые обсудят с союзниками по НАТО, а затем и на переговорах с Россией.

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Франция вместе с Германией, заявил Макрон, будут продолжать поиск политического решения и в так называемом «нормандском формате».

Предложения французского президента прозвучали после того, как США и НАТО не смогли убедить Москву отвести свои войска от границы с Украиной.

В ноябре министр иностранных дел России Сергей Лавров отказался участвовать в парижской встрече в так называемом «нормандском формате» — с участием французских, немецких, российских и украинских официальных лиц, вместо этого отдав предпочтение двусторонним переговорам с США, отмечает издание.

Ранее Власти писали, что в Кремле назвали неудачными переговоры с США по гарантиям безопасности.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Россия, Европарламент, переговоры, Эммануэль Макрон