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Главная » Мир » Религия
09:39 23 Января 2022 Просмотров 3   КомментариевКомментарии

В США арестован пастор, который насильно держал восемь человек в своем подвале

Пастор из штата Джорджия Кёртис Кит Бэнкстон и его жена София Симм-Бэнкстон контролировали финансы эти людей, но отказывали им в медицинской помощи.

Пастор и его жена были арестованы по обвинению в незаконном заключении людей под стражу.

Об этом сообщает NBC News.

В полиции отмечают, что запертые в подвале люди были больны или имели психические расстройства.

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Они были «фактически заключены в тюрьму против их воли, что создавало крайнюю опасность, поскольку они не могли покинуть дом в случае чрезвычайной ситуации», сообщили в полиции.

Преступление вскрылось, когда у одного из больных случился припадок и пришлось вызвать скорую помощь. Приехавшим медикам пришлось пролезать через окно, поскольку дверь в подвал была закрыта на засов. Там обнаружили еще восемь человек, которые, по словам полиции, были заперты против их воли.

Ранее Власти писали, что в США священник потратил ﻿миллион долларов пожертвований на сексуальные услуги.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: США, священник, пастор
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