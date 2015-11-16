В США арестован пастор, который насильно держал восемь человек в своем подвале
Пастор из штата Джорджия Кёртис Кит Бэнкстон и его жена София Симм-Бэнкстон контролировали финансы эти людей, но отказывали им в медицинской помощи.
Об этом сообщает NBC News.
В полиции отмечают, что запертые в подвале люди были больны или имели психические расстройства.
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Они были «фактически заключены в тюрьму против их воли, что создавало крайнюю опасность, поскольку они не могли покинуть дом в случае чрезвычайной ситуации», сообщили в полиции.
Преступление вскрылось, когда у одного из больных случился припадок и пришлось вызвать скорую помощь. Приехавшим медикам пришлось пролезать через окно, поскольку дверь в подвал была закрыта на засов. Там обнаружили еще восемь человек, которые, по словам полиции, были заперты против их воли.
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