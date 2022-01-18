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17:07 26 Января 2022 Просмотров 8   КомментариевКомментарии

В Харькове сотрудница полиции устроила тройное ДТП с пострадавшими

В Харькове сотрудница полиции устроила тройную аварию, в результате которой пострадало три человека.

Полицейская в момент ДТП не находилась на службе

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Харьковской Инцидент произошел 26 января около 07:30 на улице Клочковской.

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По информации правоохранителей, 35-летняя водитель BMW на скользкой дороге не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и врезалась в Volkswagen Transporter и ВАЗ-21104.

Участники аварии получили легкие телесные повреждения.

«За рулем BMW находилась полицейская, она была трезвая, находилась вне службы и управляла частным автомобилем. Для выяснения всех обстоятельств происшествия Харьковским райуправлением полиции №3 назначено служебное расследование», – сказано в сообщении.

Водитель не справилась с управлением на скользкой дороге

Водитель не справилась с управлением на скользкой дороге

В результате ДТП водители трех автомобилей получили незначительные ушибы

В результате ДТП водители трех автомобилей получили незначительные ушибы

Как сообщали Власти, на трассе Днепр — Кобеляки — Решетиловка, в районе Лобойковки фура Volvo влетела в частный жилой дом.

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Тэги: Харьков, дтп
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