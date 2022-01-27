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09:15 27 Января 2022 Просмотров 114   КомментариевКомментарии

Расстрел людей в Днепре: что известно о погибших и пострадавших

В результате расстрела нацгвардейцем Артемием Рябчуком людей на территории завода “Южмаш” убито пять человек и столько же ранено.

В Днепре продолжается спецоперация

Как сообщила “Сегодня” со ссылкой на источник в МВД, среди погибших – 4 бойца Нацгвардии и одна гражданская. О женщине известно, что она является сотрудницей предприятия. Ее зовут Жанна Шарова, ей 25 лет.

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Погибшие люди, в большинстве, ровесники стрелка.

Жизни раненых ничего не угрожает, они получили травмы конечностей и госпитализированы.

Как сообщали Власти, в Днепре на территории Южного машиностроительного завода «Южмаш» служащий Нацгвардии Украины открыл огонь из автомата по сослуживцам, а затем сбежал.

Расстрелявший сослуживцев в Днепре Артемий Рябчук служил в Нацгвардии с осени прошлого года и характеризовался положительно.

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Тэги: днепр, расстрел людей в Днепре
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