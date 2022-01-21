Украинская армия провела артиллерийские учения возле границ Крыма. Видео

ВСУ провели тактические учения артиллерийских подразделений гаубиц Мста-Б.

Военные использовали расчеты гаубиц Мста-Б для уничтожения условного противника



Об этом сообщает пресс-служба ВСУ.

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ВСУ в Херсонской области провели артиллерийские учения недалеко от границ Крыма. В ходе проведения стрельб, военные использовали расчеты гаубиц Мста-Б для уничтожения условного противника на расстоянии 20 км.

Согласно легенде военных учений, силы противника, движущиеся в сторону позиций наших войск, были обнаружены беспилотником, во время разведывания местности.

«Обстрел условного противника корректировался с помощью операторов беспилотных летательных аппаратов. Артиллеристы усовершенствовали и навыки по расчету координат целей», — рассказал командующий объединенных сил ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев.

Как ранее сообщали Власти, в Украине начались учения по применению британских противотанковых комплексов NLAW.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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