Украинская армия провела артиллерийские учения возле границ Крыма. Видео
ВСУ провели тактические учения артиллерийских подразделений гаубиц Мста-Б.
Об этом сообщает пресс-служба ВСУ.
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ВСУ в Херсонской области провели артиллерийские учения недалеко от границ Крыма. В ходе проведения стрельб, военные использовали расчеты гаубиц Мста-Б для уничтожения условного противника на расстоянии 20 км.
Согласно легенде военных учений, силы противника, движущиеся в сторону позиций наших войск, были обнаружены беспилотником, во время разведывания местности.
«Обстрел условного противника корректировался с помощью операторов беспилотных летательных аппаратов. Артиллеристы усовершенствовали и навыки по расчету координат целей», — рассказал командующий объединенных сил ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев.
Как ранее сообщали Власти, в Украине начались учения по применению британских противотанковых комплексов NLAW.