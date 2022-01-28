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16:52 30 Января 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Украине впервые за всю историю заработали все 15 энергоблоков АЭС

В Ровенской АЭС подключили к электросети Энергоблок №4, таким образом в Украине одновременно все 15 энергоблоков страны.

В сообщении также отметили, что замечаний в работе оборудования нет

Об этом сообщается на сайте госпредприятия «Энергоатом» в воскресенье, 30 января.

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После завершения ремонта и перегрузки ядерного топлива в Ровенской АЭС запустили четвертый энергоблок. Таким образом, впервые за всю историю Украины, в стране одновременно работают все 15 энергоблоков атомных электростанций.

«Сегодня, 30 января 2022 года, в 05:45 энергоблок №4 Ровенской атомной электростанции подключили к электросети после завершения среднего планового предупредительного ремонта и перегрузки ядерного топлива. Продолжается набор мощности», — говорится в сообщении.

В сообщении также отметили, что замечаний в работе оборудования нет.

Как ранее сообщали Власти, на Ровенской АЭС произошла авария: была вспышка водорода.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: энергетика, АЭС
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