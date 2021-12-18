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15:24 31 Января 2022 Просмотров 246   КомментариевКомментарии

Польша поставит Украине средства ПВО

Польша поставит в Украине средства противовоздушной обороны.

оставки вооружения в Украину поляки готовы в любое время - ожидается ответ украинской стороны

Об этом стало известно на пресс-конференции главы Бюро национальной безопасности Польши Павла Солоха.

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В Польше заявили о поставках вооружения в Украину на фоне возможного вторжения РФ. В частности речь идет об оборонном вооружении – средствах противовоздушной обороны.

Кроме самих систем ПВО, Польша также предоставит Украине и оборонные боеприпасы.

По словам главы Бюро национальной безопасности, президент Польши Анджей Дуда поддержал эту идею. Поставки вооружения в Украину поляки готовы в любое время – ожидается ответ украинской стороны.

Как ранее сообщали Власти, Великобритания готова дать Украине много оружия.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Польша, вооружение, поставки
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