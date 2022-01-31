У Зеленского ответили на намек Путина встретиться в Пекине
В Офисе президента отреагировали на сообщение Кремля о возможной встрече президента Владимира Зеленского с лидером РФ в Пекине на открытии Олимпиады-2022.
Издание РБК-Украина привело комментарий пресс-секретаря президента Сергея Никифорова.
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Он отметил, что поездка в Китай не значится в планах главы государства.
Напомним, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков 29 января не исключили, что во время открытия зимней Олимпиады в Китае могла бы пройти встреча Путина и Зеленского.
«По состоянию на сегодняшний день в календаре Владимира Зеленского нет визита в Китай. В ближайшие дни у президента запланированы встречи в Киеве: с Моравецким, Джонсоном, Рютте, Эрдоганом», — сказал Никифоров.
Он уточнил, что переговоры с руководством Польши, Великобритании, Нидерландов и Турции необходимы для консолидации международной поддержки вокруг Украины.
В тоже время спикер Зеленского позитивно воспринял готовность России к двустороннему диалогу.
«Мы приветствуем, что в Кремле наконец-то начали осознавать безальтернативность прямых контактов и заговорили о возможности встречи президентов», — заявил Никифоров.
Как сообщали Власти, Песков заявлял еще в декабре, что президент России Владимир Путин готов к прямому диалогу с президентом Украины Владимиром Зеленским.