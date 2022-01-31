НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
17:56 31 Января 2022 Просмотров 27   КомментариевКомментарии

У Зеленского ответили на намек Путина встретиться в Пекине

В Офисе президента отреагировали на сообщение Кремля о возможной встрече президента Владимира Зеленского с лидером РФ в Пекине на открытии Олимпиады-2022.

Никифоров сообщил об отсутствии планов у Зеленского посетить Олимпиаду-2022

Издание РБК-Украина привело комментарий пресс-секретаря президента Сергея Никифорова.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Он отметил, что поездка в Китай не значится в планах главы государства.

Напомним, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков 29 января не исключили, что во время открытия зимней Олимпиады в Китае могла бы пройти встреча Путина и Зеленского.

«По состоянию на сегодняшний день в календаре Владимира Зеленского нет визита в Китай. В ближайшие дни у президента запланированы встречи в Киеве: с Моравецким, Джонсоном, Рютте, Эрдоганом», — сказал Никифоров.

Он уточнил, что переговоры с руководством Польши, Великобритании, Нидерландов и Турции необходимы для консолидации международной поддержки вокруг Украины.

В тоже время спикер Зеленского позитивно воспринял готовность России к двустороннему диалогу.

«Мы приветствуем, что в Кремле наконец-то начали осознавать безальтернативность прямых контактов и заговорили о возможности встречи президентов», — заявил Никифоров.

Как сообщали Власти, Песков заявлял еще в декабре, что президент России Владимир Путин готов к прямому диалогу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Владимир Зеленский, Владимир Путин, олимпиада-2022, Сергей Никифоров
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
31.01.2022 15:12
Сегодня Джонсон позвонит Путину, а завтра встретится с Зеленским
ТОР
25.01.2022 10:30
Макрон позвонит сначала Путину, а потом с Зеленскому
ТОР
14.01.2022 16:48
Зеленский предложил Байдену организовать трехсторонние переговоры с Путиным
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Троещина стала в пробке из-за ДТП на проспекте Бандеры. Видео

09:42 Украина

Под Киевом локомотив протаранил маршрутку

09:31 Украина

Талибы в Афганистане убили десятки бывших чиновников и военных

09:19 Мир

Ким Чен Ын запустил ракету с ядерным зарядом: может долететь до США

08:46 Мир

Россия не все поняла в ответе НАТО по гарантиям безопасности: просит разъяснить

07:47 Мир

Смертельное ДТП с сотрудницей банка под Киевом: погибла беременная

06:43 Украина

Влетели в рекламный щит: в Одессе в смертельном ДТП погибли двое молодых мужчин

14:15 Украина

В Киеве произошло смертельное ДТП на Окружной: женщина-водитель умерла в скорой

13:21 Украина

Ирландские рыбаки напугали ВМФ России

10:25 Мир

В США будут судить мать пятерых детей, командовавшую в Сирии женским батальоном ИГИЛ

10:12 Мир

Прибыль украинских банков выросла почти вдвое

20:36 Украина

Новости | NetGameSlots.com