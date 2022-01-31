У Зеленского ответили на намек Путина встретиться в Пекине

В Офисе президента отреагировали на сообщение Кремля о возможной встрече президента Владимира Зеленского с лидером РФ в Пекине на открытии Олимпиады-2022.

Никифоров сообщил об отсутствии планов у Зеленского посетить Олимпиаду-2022



Издание РБК-Украина привело комментарий пресс-секретаря президента Сергея Никифорова.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Он отметил, что поездка в Китай не значится в планах главы государства.

Напомним, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков 29 января не исключили, что во время открытия зимней Олимпиады в Китае могла бы пройти встреча Путина и Зеленского.

«По состоянию на сегодняшний день в календаре Владимира Зеленского нет визита в Китай. В ближайшие дни у президента запланированы встречи в Киеве: с Моравецким, Джонсоном, Рютте, Эрдоганом», — сказал Никифоров.

Он уточнил, что переговоры с руководством Польши, Великобритании, Нидерландов и Турции необходимы для консолидации международной поддержки вокруг Украины.

В тоже время спикер Зеленского позитивно воспринял готовность России к двустороннему диалогу.

«Мы приветствуем, что в Кремле наконец-то начали осознавать безальтернативность прямых контактов и заговорили о возможности встречи президентов», — заявил Никифоров.

Как сообщали Власти, Песков заявлял еще в декабре, что президент России Владимир Путин готов к прямому диалогу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: Владимир Зеленский, Владимир Путин, олимпиада-2022, Сергей Никифоров