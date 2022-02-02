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Главная » Мир » Общество
03:57 03 Февраля 2022 Просмотров 18   КомментариевКомментарии

Ко Дню святого Валентина «Поцелуй» Климта разделят и продадут

Цифровую копию «Поцелуя» Густава Климта разделят на 10 тысяч частей и продадут как NFT.

«Поцелуй» Густава Климта

В пресс-службе венской галерея Бельведер, которой принадлежит картина «Поцелуй» Густава Климта, заявили, что ко Дню святого Валентина они выпустят сотни NFT этой работы.

Для этого цифровую копию картины разделят на 10 тысяч частей и продадут каждую из них отдельным лотом. Продажи начнутся 9 февраля, пишет DW.

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«Эта акция позволит не просто стать обладателем части оцифрованного изображения „Поцелуя“, — пишется на сайте проекта. — Речь идет о создании личной связи с шедевром. Вы сможете стать частью сообщества, которое будет вписано в страницы истории искусства и запомнится как пионер метавселенной».

Каждая часть картины стоит 1850 евро, то есть если галерея продаст все изображения, то сможет заработать 18,5 млн. Примерно столько же музей получил за 2019 год, когда принял 1,7 миллиона посетителей.

Организаторы проекта добавили, что в первую очередь токены будут созданы для коллекционеров. Также на сайте предлагают подарить приобретенный токен любимому человеку.

Цифровую копию картины разделят на 10 тысяч частей и продадут каждую из них отдельным лотом.

Ранее Власти писали, как 12-летняя американка заработала 5,8 млн долларов на женщинах с длинным шеями на криптоаукционе.

Немного об авторе
Анастасия Гузенко:Начинающий журналист с большими амбициями. Разбираюсь во всех актуальных трендах Тик-Тока, узнаю по фото любую инста-селебрити. Здоровый образ жизни, созерцание и создание контента - это все про меня.
Тэги: «Поцелуй» Густава Климта, NFT
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