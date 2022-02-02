Трухин озвучил условие, при котором готов сдать депутатский мандат

Народный депутат от “Слуги народа” Александр Трухин, попавший в скандал из-за участия в ДТП, заявил о готовности сложить депутатский мандат, если того будут требовать ситуация и команда.

Трухин признался, что ему стыдно



Об этом сообщило “Интерфакс-Украина”. Нардеп уточнил, что осознает свою политическую ответственность и понимает решение однопартийцев и коллег по фракции.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

«Я не скрываю, что хотел поскорее уйти с места аварии. Я осознавал свой статус народного депутата, и предусматривал публичный резонанс, к которому приведет авария независимо от того, виноват ли я или нет. Я не убежал и не скрывался с места аварии еще до прибытия полицейских, а хотел уйти, когда уже была оказана помощь всем участникам ДТП”, – пояснил Трухин.

Кроме того, он пояснил свое поведение после ДТП состоянием шока.

«Мне стыдно. В состоянии шока я действительно наговорил много глупостей, которые в обычном состоянии я бы не повторил. Я хотел бы извиниться перед всеми, кого коснулась моя реакция в шоковом состоянии», – сказал нардеп.

Он добавил, что его поведению «вряд ли есть оправдание». Но при этом подчеркнул, что не давал никому взятки, не брал взятки, а в результате ДТП все остались живы и здоровы.

Также по словам Трухина, в течение последних пяти месяцев он в полной мере «сотрудничал с правоохранителями, проводил следственные мероприятия, давал показания и предоставил сотрудникам ГБР и Национальной полиции всю информацию».

Уточним, что до вчерашнего дня в ГБР не могли ответить однозначно, находился ли Трухин за рулем авто в момент аварии.

Как сообщали Власти, опубликовано видео, на котором сразу после ДТП с шестью пострадавшими его виновник нардеп от “Слуги народа” Александр Трухин предлагал полицейским решить вопрос, прикрываясь знакомством с министром внутренних дел.

После обнародования скандального видео с нардепом от “Слуги народа” Александром Трухиным руководство фракции потребовало его исключения.

Вскоре после этого Александра Трухина исключили из партии «Слуга Народа» после обнародования видео с места ДТП, в котором он участвовал еще в августе прошлого года.

Генпрокурор Ирина Венедиктова поручила зарегистрировать уголовное производство против нардепа от «Слуги народа» Александра Трухина.

В Государственном бюро расследований заявили, что не располагали до этого видео ДТП с нардепом от “Слуги народа” Александром Трухиным с камеры полицейского, которое опубликовали журналисты.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: дтп, слуга народа, Алесандр Трухин