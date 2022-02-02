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Главная » Украина » Общество
08:15 03 Февраля 2022 Просмотров 26   КомментариевКомментарии

В Украине рекордные почти 40 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

За минувшие сутки по состоянию на 3 февраля в Украине зафиксировали 39 620 новых случаев COVID-19, от болезни умерли 210 человека.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди новых заболевших 4 446 несовершеннолетних и 1 035 медработников. Избавились от недуга 9 380 пациентов.

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С тяжелыми симптомами COVID-19 в медучреждения доставили 4 136 украинцев.

Лидерами по суточной заболеваемости стали Одесская область – 2982, Житомирская – 2933 и Киев – 2437.

Количество новых случаев COVID-19 за сутки по регионам:

  • г. Киев – 2437;

  • Винницкая область – 1407;

  • Волынская область – 1352;

  • Днепропетровская область – 2017;

  • Донецкая область – 1754;

  • Житомирская область – 2933;

  • Закарпатская область – 818;

  • Запорожская область – 1043;

  • Ивано-Франковская область – 2423;

  • Киевская область – 1439;

  • Кировоградская область – 308;

  • Луганская область – 840;

  • Львовская область – 2369;

  • Николаевская область – 823;

  • Одесская область – 2982;

  • Полтавская область – 1284;

  • Ровенская область – 1986;

  • Сумская область – 1662;

  • Тернопольская область – 1644;

  • Харьковская область – 1827;

  • Херсонская область – 968;

  • Хмельницкая область – 2283;

  • Черкасская область – 931;

  • Черновицкая область – 975;

  • Черниговская область – 1115.

Как сообщали Власти, в Украине сутки по данным на 2 февраля подтвердили 35 014 новых случаев COVID-19, от болезни умерли 204 человека.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: covid-19
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