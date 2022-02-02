В Украине рекордные почти 40 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки
За минувшие сутки по состоянию на 3 февраля в Украине зафиксировали 39 620 новых случаев COVID-19, от болезни умерли 210 человека.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди новых заболевших 4 446 несовершеннолетних и 1 035 медработников. Избавились от недуга 9 380 пациентов.
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С тяжелыми симптомами COVID-19 в медучреждения доставили 4 136 украинцев.
Лидерами по суточной заболеваемости стали Одесская область – 2982, Житомирская – 2933 и Киев – 2437.
Количество новых случаев COVID-19 за сутки по регионам:
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г. Киев – 2437;
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Винницкая область – 1407;
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Волынская область – 1352;
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Днепропетровская область – 2017;
-
Донецкая область – 1754;
-
Житомирская область – 2933;
-
Закарпатская область – 818;
-
Запорожская область – 1043;
-
Ивано-Франковская область – 2423;
-
Киевская область – 1439;
-
Кировоградская область – 308;
-
Луганская область – 840;
-
Львовская область – 2369;
-
Николаевская область – 823;
-
Одесская область – 2982;
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Полтавская область – 1284;
-
Ровенская область – 1986;
-
Сумская область – 1662;
-
Тернопольская область – 1644;
-
Харьковская область – 1827;
-
Херсонская область – 968;
-
Хмельницкая область – 2283;
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Черкасская область – 931;
-
Черновицкая область – 975;
-
Черниговская область – 1115.
Как сообщали Власти, в Украине сутки по данным на 2 февраля подтвердили 35 014 новых случаев COVID-19, от болезни умерли 204 человека.