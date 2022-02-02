В Украине рекордные почти 40 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

За минувшие сутки по состоянию на 3 февраля в Украине зафиксировали 39 620 новых случаев COVID-19, от болезни умерли 210 человека.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди новых заболевших 4 446 несовершеннолетних и 1 035 медработников. Избавились от недуга 9 380 пациентов.

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С тяжелыми симптомами COVID-19 в медучреждения доставили 4 136 украинцев.

Лидерами по суточной заболеваемости стали Одесская область – 2982, Житомирская – 2933 и Киев – 2437.

Количество новых случаев COVID-19 за сутки по регионам:

г. Киев – 2437;

Винницкая область – 1407;

Волынская область – 1352;

Днепропетровская область – 2017;

Донецкая область – 1754;

Житомирская область – 2933;

Закарпатская область – 818;

Запорожская область – 1043;

Ивано-Франковская область – 2423;

Киевская область – 1439;

Кировоградская область – 308;

Луганская область – 840;

Львовская область – 2369;

Николаевская область – 823;

Одесская область – 2982;

Полтавская область – 1284;

Ровенская область – 1986;

Сумская область – 1662;

Тернопольская область – 1644;

Харьковская область – 1827;

Херсонская область – 968;

Хмельницкая область – 2283;

Черкасская область – 931;

Черновицкая область – 975;

Черниговская область – 1115.

Как сообщали Власти, в Украине сутки по данным на 2 февраля подтвердили 35 014 новых случаев COVID-19, от болезни умерли 204 человека.

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