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09:59 03 Февраля 2022 Просмотров 12   КомментариевКомментарии

В США уволят отказавшихся вакцинироваться военных

В среду, 2 февраля, представители американской армии заявили, что военных, которые отказываются делать прививки против COVID-19, будут увольнять.

В США 98% военных получили прививки по крайней мере одной дозой.

Об этом сообщает телеканал Fox.

«Невакцинированные солдаты представляют риск для других и подрывают боеспособность», – заявила пресс-секретарь сухопутных войск Кристин Вормут.

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Под увольнение могут попасть около 3 тысяч военнослужащих.

Сообщается, что в настоящее время 98% военных получили прививки по крайней мере одной дозой.

Приказ об обязательной вакцинации военнослужащих американской армии в августе 2021 года подписал министр обороны США Ллойд Остин. До настоящего момента в сухопутных войсках за отказ от вакцинации никого от службы не отстраняли.

Ранее Власти писали, что американские военные создали вакцину от всех штаммов коронавируса.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: США, армия, вакцинация
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