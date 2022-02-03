Дай мне в лес тихонечко уйти: о Трухине написали забавную песню

Блогер и музыкант Владимир Завгородний написал песню по мотивам видео о ДТП с нардепом Александром Трухиным.

Музыкант



Студийную запись музыкант выложил на своем канале в Youtube.

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В песне обыгрываются наиболее яркие цитаты Трухина из его общения с прибывшим на место происшествия патрульным.

«Уйду в лес тихонько», «в багажнике сумка, а в ней 150 бонуса, 150 конфет, шоколадок, печенья», «кент, не имеющий претензий», обещание позвонить министру внутренних дел Денису Монастырскому.

«Наша встреча — лишь минута на пути,

Дай же мне в лес тихонечко уйти.

Принеси сумку мне поскорей,

Что полна конфет и шоколадок для детей.

Там в лесу я тебя буду ждать,

Нас никто в лесу не сможет отыскать,

И в лесу будем вместе жить с тобой

Ты и я, вместе с корабельною сосной.

Мы встретились с тобой нелепо и случайно,

Я тебя уговаривал поверить мне отчаянно.

Мы стоим с тобой на оживлённой автотрассе,

Но сейчас тебе покажется, как будто мы в сберкассе.

У меня в багажнике есть сумка с чудесами.

Сейчас тебя бабло накроет как цунами.

Ты только знай: я спал на сиденьи пассажирском,

Сейчас вам позвонит и подтвердит всё Монастырский.

Мы можем всё решить на месте здесь по-джентльменски,

Смотри: у братана есть сотрясенье — нет претензий.

Ты знай: в нашей жизни много тайны и загадок —

Особенно если захочешь полну сумку шоколадок.

В могилу или в лес мы эти тайну унесём,

Никто не знает, кто сидел в машине за рулём.

И в этой бесконечной загадок паутине

Мы даже не уверены, что руль был в той машине!

Короче, отвернись — я уйду тихонько в лес,

Тебе останется в багажнике сумка полная чудес,

И там в лесу отшельником я тихо буду жить,

Чтобы грехи свои скорее искупить…

Наша встреча — лишь минута на пути,

Дай же мне в лес тихонечко уйти.

Принеси сумку мне поскорей,

Что полна конфет и шоколадок для детей.

Там в лесу я тебя буду ждать,

Нас никто в лесу не сможет отыскать,

И в лесу будем вместе жить с тобой

Ты и я, вместе с корабельною сосной», – сказано в песне.

Напомним, обнародованное журналистами видео с нательной камеры патрульного после ДТП с нардепом Александром Трухиным вызвало бурное обсуждение и родило множество мемов.

Как сообщали Власти, опубликовано видео, на котором сразу после ДТП с шестью пострадавшими его виновник нардеп от “Слуги народа” Александр Трухин предлагал полицейским решить вопрос, прикрываясь знакомством с министром внутренних дел.

После обнародования скандального видео с нардепом от “Слуги народа” Александром Трухиным руководство фракции потребовало его исключения.

Вскоре после этого Александра Трухина исключили из партии «Слуга Народа» после обнародования видео с места ДТП, в котором он участвовал еще в августе прошлого года.

Генпрокурор Ирина Венедиктова поручила зарегистрировать уголовное производство против нардепа от «Слуги народа» Александра Трухина.

В Государственном бюро расследований заявили, что не располагали до этого видео ДТП с нардепом от “Слуги народа” Александром Трухиным с камеры полицейского, которое опубликовали журналисты.