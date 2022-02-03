Как происходят пари на Национальную хоккейную лигу

Национальная хоккейная лига – настоящая Мекка для любителей игры, в которую «трус не играет».

Национальная хоккейная лига – настоящая Мекка для любителей игры, в которую «трус не играет». Здесь собраны лучшие игроки, здесь самые большие контракты, бюджеты. На здешних хоккеистов просто молятся их сборные, а их отсутствие там значительно ослабевает национальные команды.

Формат и правила чемпионата

Национальная хоккейная лига состоит из 4-х дивизионов, формирующих Западную и Восточную конференции. Команды играют по 36 или 38 туров. Количество игровых дней зависит от количества команд-участниц.

Интересно, что каждый участник, к примеру, Конференции «Запад» встречается дважды с каждым «восточным» представителем и наоборот.

12 команд со всех дивизионов выходят в 1/8 финала Кубка Стэнли. К ним примыкают 2 клуба с каждой конференции, набравшие самое большое количество очков среди оставшихся участников. В каждом раунде плей-офф победитель определится только в случае 4 выигрышей. Интересно, что участники разных Конференций могут встретиться только в финале Кубка Стэнли.

В сезоне 2019/20 победителем НХЛ стала «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Особенности ставок на НХЛ

Стоит отметить, что перед стартом сезона в Национальной хоккейной лиге участники проводят несколько контрольных матчей. Это присуще любому чемпионату в любом командном виде спорта. Но не стоит обращать внимание на результаты этих игр, так как, такие матчи носят ознакомительный характер для тренеров;

Небольшая разница между фаворитом и аутсайдером. Да, букмекерская контора в приложении Pari Match apk дает максимально широкие линии для ставок на НХЛ, но если обратить внимание на коэффициенты, то станет понятно, что команды по уровню здесь не очень-то отличаются. Например, на хозяев коэффициенты около 2-3, на гостей – 4-5;

дает максимально широкие линии для ставок на НХЛ, но если обратить внимание на коэффициенты, то станет понятно, что команды по уровню здесь не очень-то отличаются. Например, на хозяев коэффициенты около 2-3, на гостей – 4-5; Любая команда, заранее обеспечившая себе место в плей-офф Кубка Стенли, теряет турнирную мотивацию в «регулярке». Пример сезона 2018/19 – «Калгари», выступающий в Конференции «Запад». Стало ясно, что они выйдут в плей-офф за 4 матча до окончания чемпионата. И две последних игры они проиграли. То же касается «Тампа-Бэй» и «Бостона» в Восточной конференции;

Высокая плотность матчей. Иногда хоккеистам в НХЛ приходится проводить 5 матчей за 7 дней – адский график, во время которого ты не можешь оставаться в тонусе и выступать на одном уровне. Добавьте к этому дальние переезды, которые также сказываются на готовности команд – в итоге получим ответ на нестабильные выступления большинства клубов.

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