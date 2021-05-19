В Израиле оценили возможность войны между Россией и Украиной
Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид не считает, что в ближайшее время между Россией и Украиной произойдет «вооруженная конфронтация».
Об этом сообщает Axios.
«Я также не думаю, что вот-вот начнется мировая война», – сказал министр.
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По данным издания, госсекретарь США Энтони Блинкен уже второй раз за последние недели позвонил Лапиду и попросил «сообщить России о необходимости деэскалации».
Лапид заявил, что Израиль находится в сложной ситуации, поскольку в России живет вторая по величине еврейская община, в Украине - пятая.
«Мы обязаны действовать осторожно в отношении российско-украинского кризиса», – сказал министр.
Ранее Власти писали, что Израиль готовится к массовому приему евреев из Украины в случае российского вторжения.