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Главная » Мир » Политика
17:13 03 Февраля 2022 Просмотров 153   КомментариевКомментарии

В Израиле оценили возможность войны между Россией и Украиной

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид не считает, что в ближайшее время между Россией и Украиной произойдет «вооруженная конфронтация».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров (справа) и министр иностранных дел Израиля Яир Лапид в Москве.

Об этом сообщает Axios.

«Я также не думаю, что вот-вот начнется мировая война», – сказал министр.

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По данным издания, госсекретарь США Энтони Блинкен уже второй раз за последние недели позвонил Лапиду и попросил «сообщить России о необходимости деэскалации».

Лапид заявил, что Израиль находится в сложной ситуации, поскольку в России живет вторая по величине еврейская община, в Украине -  пятая.

«Мы обязаны действовать осторожно в отношении российско-украинского кризиса», – сказал министр.

Ранее Власти писали, что Израиль готовится к массовому приему евреев из Украины в случае российского вторжения.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Украина, Израиль, война с Россией
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