Студенческий пикет под Кабмином: Шмыгаль согласился на отставку Шкарлета

В Киеве прошел митинг студентов, которые требовали отставки действующего министра образования.

В пикете участвовали порядка 500 студентов, среди которых наблюдались студенты и других ВУЗов



Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

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Сегодня, 4 февраля у здания Кабинета Министров в Киеве проходит пикет, организованный студенческим самоуправлением Национального университета «Киево-Могилянская академия» (НаУКМА).

В пикете участвуют порядка 500 студентов, среди которых наблюдаются студенты и других ВУЗов.

Митинг возле Кабмина

Почему митингуют студенты

Причиной пикета стало объявление Министерством образования повторного конкурса на должность президента в НаУКМА.

В Минобразовании объяснили такое решение нарушениями законодательства и Устава университета, которые якобы происходили в процессе проведения выборов Киево-Могилянской академии.

В Наблюдательном совете Киево-Могилянской академии осудил такое решение Минобразования и заявили о намерении выйти на пикет с призывом к правительству содействовать подписанию контракта с уже избранным президентом вуза Сергеем Квитом.

Что требуют студенты

Студенты требуют оставить на должности избранного президента ВУЗа, отставки министра образования Сергея Шкарлета, а также автономии украинских университетов.

Пикет проходит под лозунгами: «Министр временный, Могилянка – вечная!». В руках студенты держат плакаты с надписями «#SaveMohylyanka», «Зачем мне система, которая работает против меня», «КМАрафон по отставке Шкарлета», «МОН, вспомни закон», «Образованием не торгуют», «Отмени министра, а не выборы», «Свободу выбора».

Плакаты студентов

Среди присутствующих на акции были замечены глава Национального агентства по обеспечению качества высшего образования Сергей Квит и народный депутат из фракции «Голос» Инна Совсун.

Реакция правительства

Отметим, что 3 февраля по результатам совещания заинтересованных сторон с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем было принято решение, что Минобразования отменит приказ о повторном конкурсе на должность президента НаУКМА.

Министр образования и науки Сергей Шкарлет в свою очередь заявил, что процесс и результаты волеизъявления студентов НаУКМА во время последнего тура выборов президента заведения будут в дальнейшем обработаны рабочей группой во главе с почетным президентом НаУКМА Вячеславом Брюховецким.

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К студентам вышел премьер-министр Шмыгаль и пообещал начать консультации с ВР об отставке министра образования.

После этого акция была официальна завершена – студенты начали расходиться.

Однако спикеры пикеты отметили, что если данное обещание премьера не будет выполнено, студенты снова соберутся на митинг.

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Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Киев, студенты, митинг, пикет