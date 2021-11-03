Студенческий пикет под Кабмином: Шмыгаль согласился на отставку Шкарлета
В Киеве прошел митинг студентов, которые требовали отставки действующего министра образования.
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
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Сегодня, 4 февраля у здания Кабинета Министров в Киеве проходит пикет, организованный студенческим самоуправлением Национального университета «Киево-Могилянская академия» (НаУКМА).
В пикете участвуют порядка 500 студентов, среди которых наблюдаются студенты и других ВУЗов.
Почему митингуют студенты
Причиной пикета стало объявление Министерством образования повторного конкурса на должность президента в НаУКМА.
В Минобразовании объяснили такое решение нарушениями законодательства и Устава университета, которые якобы происходили в процессе проведения выборов Киево-Могилянской академии.
В Наблюдательном совете Киево-Могилянской академии осудил такое решение Минобразования и заявили о намерении выйти на пикет с призывом к правительству содействовать подписанию контракта с уже избранным президентом вуза Сергеем Квитом.
Что требуют студенты
Студенты требуют оставить на должности избранного президента ВУЗа, отставки министра образования Сергея Шкарлета, а также автономии украинских университетов.
Пикет проходит под лозунгами: «Министр временный, Могилянка – вечная!». В руках студенты держат плакаты с надписями «#SaveMohylyanka», «Зачем мне система, которая работает против меня», «КМАрафон по отставке Шкарлета», «МОН, вспомни закон», «Образованием не торгуют», «Отмени министра, а не выборы», «Свободу выбора».
Среди присутствующих на акции были замечены глава Национального агентства по обеспечению качества высшего образования Сергей Квит и народный депутат из фракции «Голос» Инна Совсун.
Реакция правительства
Отметим, что 3 февраля по результатам совещания заинтересованных сторон с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем было принято решение, что Минобразования отменит приказ о повторном конкурсе на должность президента НаУКМА.
Министр образования и науки Сергей Шкарлет в свою очередь заявил, что процесс и результаты волеизъявления студентов НаУКМА во время последнего тура выборов президента заведения будут в дальнейшем обработаны рабочей группой во главе с почетным президентом НаУКМА Вячеславом Брюховецким.
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К студентам вышел премьер-министр Шмыгаль и пообещал начать консультации с ВР об отставке министра образования.
После этого акция была официальна завершена – студенты начали расходиться.
Однако спикеры пикеты отметили, что если данное обещание премьера не будет выполнено, студенты снова соберутся на митинг.
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