Путин притворился спящим на открытии Олимпиады-2022, когда выходила команда Украины

Российский президент сидел со скрещенными руками и закрытыми глазами, пока украинские спортсмены проходили по стадиону.

Из-за коронавирусных ограничений лишь десять украинских спортсменов приняли участие в церемонии открытия зимней Олимпиады в Пекине.



Об этом сообщает Daily Mail.

Во время прохождения украинской делегации российский президент как раз задремал на трибунах, а потом внезапно проснулся. Этот момент был показан во время прямого эфира американского телеканала NBC News.

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Пока показывали российского президента, комментатор Саванна Гатри сказала, что за Путиным сегодня «наблюдает весь мир», и вспомнила о напряженной ситуации у границ Украины.

Кроме того, как отмечает Daily Mail, Путин появился на трибуне без маски, несмотря на строгие правила. Даже Си Цзиньпин был в маске, как и все остальные гости в VIP-ложе.

Владимир Путин является самым высокопоставленным гостем на Играх в Пекине после решения США, Великобритании и других стран не присылать официальных лиц в знак протеста против нарушений прав человека в Китае, отмечает Associated Press.

Ранее Власти писали, что украинским спортсменам запретили стоять рядом с российскими на Олимпиаде в Пекине.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Путин, сборная Украины, Олимпиада