Путин притворился спящим на открытии Олимпиады-2022, когда выходила команда Украины
Российский президент сидел со скрещенными руками и закрытыми глазами, пока украинские спортсмены проходили по стадиону.
Об этом сообщает Daily Mail.
Во время прохождения украинской делегации российский президент как раз задремал на трибунах, а потом внезапно проснулся. Этот момент был показан во время прямого эфира американского телеканала NBC News.
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Пока показывали российского президента, комментатор Саванна Гатри сказала, что за Путиным сегодня «наблюдает весь мир», и вспомнила о напряженной ситуации у границ Украины.
Кроме того, как отмечает Daily Mail, Путин появился на трибуне без маски, несмотря на строгие правила. Даже Си Цзиньпин был в маске, как и все остальные гости в VIP-ложе.
Владимир Путин является самым высокопоставленным гостем на Играх в Пекине после решения США, Великобритании и других стран не присылать официальных лиц в знак протеста против нарушений прав человека в Китае, отмечает Associated Press.
Ранее Власти писали, что украинским спортсменам запретили стоять рядом с российскими на Олимпиаде в Пекине.