Ким Чен Ын финансирует ракетную программу за счет кибератак на криптовалютные биржи
Северная Корея продолжала развивать свои ядерные программы, а кибератаки на криптовалютные биржи стали для Пхеньяна важным источником дохода.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на конфиденциальный отчет Организации Объединенных Наций.
Отчет независимых наблюдателей был представлен вечером в пятницу, 4 февраля, комитету Совета безопасности ООН по санкциям в отношении Северной Кореи.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
Сообщается, что КНДР осуществила в январе девять пусков баллистических ракет – такого в истории страны еще не было.
Наблюдатели отмечают, что «кибератаки, особенно на криптовалютные активы, остаются важным источником дохода» для Северной Кореи. Северокорейские хакеры продолжают атаковать финансовые учреждения, криптовалютные компании и биржи.
«В период с 2020 по середину 2021 года хакеры из КНДР украли более 50 миллионов долларов по крайней мере с трех криптовалютных бирж в Северной Америке, Европе и Азии», — говорится в отчете.
В 2019 году наблюдатели сообщали, что с помощью все более изощренных кибератак Северная Корея получила около 2 миллиардов долларов на свои программы создания оружия массового уничтожения.
Ранее Власти писали, что 30 января Северная Корея провела испытания баллистической ракеты. Это была самая мощная ракета, испытанная с ноября 2017 года.