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Главная » Мир » Общество
10:51 07 Февраля 2022 Просмотров 17   КомментариевКомментарии

Ким Чен Ын финансирует ракетную программу за счет кибератак на криптовалютные биржи

Северная Корея продолжала развивать свои ядерные программы, а кибератаки на криптовалютные биржи стали для Пхеньяна важным источником дохода.

В январе этого года КНДР осуществила рекордное количество запусков баллистических ракет.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на конфиденциальный отчет Организации Объединенных Наций.

Отчет независимых наблюдателей был представлен вечером в пятницу, 4 февраля, комитету Совета безопасности ООН по санкциям в отношении Северной Кореи.

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Сообщается, что КНДР осуществила в январе девять пусков баллистических ракет – такого в истории страны еще не было.

Наблюдатели отмечают, что «кибератаки, особенно на криптовалютные активы, остаются важным источником дохода» для Северной Кореи. Северокорейские хакеры продолжают атаковать финансовые учреждения, криптовалютные компании и биржи.

«В период с 2020 по середину 2021 года хакеры из КНДР украли более 50 миллионов долларов по крайней мере с трех криптовалютных бирж в Северной Америке, Европе и Азии», — говорится в отчете.

В 2019 году наблюдатели сообщали, что с помощью все более изощренных кибератак Северная Корея получила около 2 миллиардов долларов на свои программы создания оружия массового уничтожения.

Ранее Власти писали, что 30 января Северная Корея провела испытания баллистической ракеты. Это была самая мощная ракета, испытанная с ноября 2017 года.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: КНДР, баллистические ракеты, кибератаки, криптовалюта
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