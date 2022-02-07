Стала известна причина внезапной отмены встречи Зеленского с главой МИД Германии

Настоящей причиной внезапной отмены запланированной встречи президента Украины Владимира Зеленского с главой МИД Германии Анналеной Бербок стали разногласия по поводу “”Северного потока-2” и поставок оружия.

Встречу зеленского и Бербок отменили из-за разногласий по "Северному потоку-2" и поставкам оружия



Об этом сообщило CNN со ссылкой на свои источники. Формальной причиной назвали ошибки в расписании главы государства.

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Однако по информации источника, встреча не состоялась из-за нежелания Германии отказываться от проекта «Северный поток-2» в случае продолжения российского вторжения. Еще одним фактором стало нежелание Германии передавать Украине оружие на фоне угрозы со стороны Р

Канцлер Германии Олаф Шольц, который в это время находился в США, где встречался с президентом Джо Байденом, в интервью сказал, что он не знает, была ли встреча отменена из-за позиции Германии в отношении трубопровода. По его словам, Бербок все еще находится в Украине, где вместо этого она встретилась с министром иностранных дел, а затем отправится на передовую, чтобы изучить ситуацию.

Как сообщали Власти, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в понедельник, 7 февраля, вопреки ранее озвученным планам.

Немного об авторе Артем Малиновский: Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.

Тэги: Германия, Владимир Зеленский, Анналена Бербок