НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
09:15 08 Февраля 2022 Просмотров 261   КомментариевКомментарии

Стала известна причина внезапной отмены встречи Зеленского с главой МИД Германии

Настоящей причиной внезапной отмены запланированной встречи президента Украины Владимира Зеленского с главой МИД Германии Анналеной Бербок стали разногласия по поводу “”Северного потока-2” и поставок оружия.

Встречу зеленского и Бербок отменили из-за разногласий по "Северному потоку-2" и поставкам оружия

Об этом сообщило CNN со ссылкой на свои источники. Формальной причиной назвали ошибки в расписании главы государства.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Однако по информации источника, встреча не состоялась из-за нежелания Германии отказываться от проекта «Северный поток-2» в случае продолжения российского вторжения. Еще одним фактором стало нежелание Германии передавать Украине оружие на фоне угрозы со стороны Р

Канцлер Германии Олаф Шольц, который в это время находился в США, где встречался с президентом Джо Байденом, в интервью сказал, что он не знает, была ли встреча отменена из-за позиции Германии в отношении трубопровода. По его словам, Бербок все еще находится в Украине, где вместо этого она встретилась с министром иностранных дел, а затем отправится на передовую, чтобы изучить ситуацию.

Как сообщали Власти, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в понедельник, 7 февраля, вопреки ранее озвученным планам.

Немного об авторе
Артем Малиновский:Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.
Тэги: Германия, Владимир Зеленский, Анналена Бербок
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
07.02.2022 17:25
Встречу главы МИД Германии с Зеленским внезапно отменили
ТОР
14.12.2021 13:02
В некоторых столицах побеждает страх: Зеленский – о вето Германии на оружие для Украины
ТОР
13.12.2021 10:53
Глава МИД Германии заявила об отсутствии оснований для запуска “Северного потока-2”
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Посольство США в Украине может переехать из Киева в одну из западных областей

09:54 Украина

В Ирпене пешехода переехали несколько авто: все скрылись

06:50 Украина

У Берегов Антарктиды начались поиски корабля, затонувшего в 1915 году

22:56 Мир

Украина попросила США разместить под Харьковом противоракетные комплексы THAAD, – СМИ

17:39 Украина

Смертельное ДТП под Киевом: водитель грузовика не уступил дорогу ВАЗу и удрал после столкновения

14:50 Украина

Десять дней лечил COVID-19 дома: в Тернополе умер 19-летний студент

13:26 Украина

До 60 тысяч больных в сутки: Ляшко сказал, когда будет пик заболеваемости “Омикроном”

13:01 Украина

Російські хакери проти українських кіберів. Наші – кращі!

10:55 Украина

Лукашенко назвал Зеленского “безголовым”

06:16 Мир

Дефекты мозга, как у больных Альцгеймера: ученые обнаружили аномалию у переболевших COVID-19

22:17 Мир

В Марокко ребенок, которого четыре дня пытались вытащить из 32-метрового колодца, умер

13:18 Мир

Новости | NetGameSlots.com