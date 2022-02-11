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08:38 11 Февраля 2022 Просмотров 45   КомментариевКомментарии

Фальсификация ДТП с Ярославским: Венедиктова пообещала расследование по полицейским и прокурорам

Генпрокурор Ирина Венедиктова пообещала расследование в отношении сотрудников Нацполиции Харьковщины и прокуроров Харьковской облпрокуратуры из-за фальсификации дела по ДТП с Ярославским.

Венедиктова пообещала быстрое и беспристрастное расследование

О своем решении Венедиктова сообщила в Facebook.

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“Генеральная инспекция Офиса Генпрокурора в пятницу внесет сведения в ЕРДР относительно сотрудников Нацполиции Харьковской области и прокуроров Харьковской областной прокуратуры”, – написала она.

Генпрокурор пообещала полноценное и беспристрастное расследование в отношении этих должностных лиц.

Также она отметила, что человек, признавшийся в совершении преступления, по общему мнению полицейских и прокуроров, лжет.

Венедиктова также добавила, что процессуальное руководство досудебным расследованием дела по резонансному ДТП будет осуществлять Офис генпрокурора.

“Несмотря на узнаваемость лица, вероятно причастного к совершению этого преступления, повлекшего смерть человека, на статус этого лица в обществе, на его возможности и связи, преступление будет расследоваться быстро, качественно и беспристрастно”, – пообещала генпрокурор.

Ранее Власти сообщали:

  • в Харьковской области произошло смертельное ДТП с участием автомобиля кортежа бизнесмена Ярославского.

  • После того как информация о ДТП с участием автомобиля бизнесмена распространились по сети, Ярославский покинул Украину.

  • Полицейские вызвали на допрос возможного участника смертельного ДТП, в котором погиб человек, – бизнесмена Ярославского.

  • Харьковский бизнесмен Александр Ярославский, автомобиль кортежа которого сбил человека, заявил, что спал дома в момент ДТП.

  • Затем последовало заявление компании Ярославского DCH о том, что за рулем авто с найденными на месте ДТП номерными знаками был водитель, работающий в одной из вспомогательных служб.

  • После этого сотрудник компании DСН в сопровождении адвоката пришел в полицию утром 10 февраля и дал показания о смертельном ДТП. Он сознался в том, что сбил кого-то на вечерней трассе. Однако, по его словам, он не знал, что под колесами автомобиля оказался человек.

  • Глава МВД Денис Монастырский уволил начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина из-за попытки фальсификации дела по ДТП с кортежем бизнесмена Александра Ярославского.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Ирина Венедиктова, ДТП с Ярославским
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