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Главная » Украина » Общество
14:05 11 Февраля 2022 Просмотров 33   КомментариевКомментарии

Конец эпохи: с Андреевского спуска уберут всех торговцев сувенирами

Городские власти Киева запретят торговать сувенирами на Андреевском спуске.

Коммунальщики будут обязаны держать санитарно-техническое состояние указанных улиц на постоянном контроле

Об этом стало известно из протокола КГГА от 28 января, обнародованного 31 января.

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Киевские власти переместят уличных торговцев с Андреевского спуска на Аллею художников и Пейзажную аллею. Схему размещения сувенирных точек на новом месте должна разработать Подольская РГА до 14 февраля.

Уличных торговцев уберут с улиц Десятинная и Владимирская до 1 марта.

Коммунальщики будут обязаны держать санитарно-техническое состояние вышеуказанных улиц на постоянном контроле.

Как сообщали Власти, в Киеве здание мэрии подсветили цветами флага ЛГБТ.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Киев, КГГА, торговцы
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