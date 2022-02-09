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14:05 11 Февраля 2022 33 Комментарии
Конец эпохи: с Андреевского спуска уберут всех торговцев сувенирами
Городские власти Киева запретят торговать сувенирами на Андреевском спуске.
Коммунальщики будут обязаны держать санитарно-техническое состояние указанных улиц на постоянном контроле
Об этом стало известно из протокола КГГА от 28 января, обнародованного 31 января.
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Киевские власти переместят уличных торговцев с Андреевского спуска на Аллею художников и Пейзажную аллею. Схему размещения сувенирных точек на новом месте должна разработать Подольская РГА до 14 февраля.
Уличных торговцев уберут с улиц Десятинная и Владимирская до 1 марта.
Коммунальщики будут обязаны держать санитарно-техническое состояние вышеуказанных улиц на постоянном контроле.
Как сообщали Власти, в Киеве здание мэрии подсветили цветами флага ЛГБТ.
Тэги: Киев, КГГА, торговцы
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