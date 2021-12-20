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15:52 11 Февраля 2022 Просмотров 86   КомментариевКомментарии

В Украине появится авто, на котором можно ездить без прав

В Украине сертифицируют автомобиль, которым можно будет управлять с 16 лет без водительского удостоверения.

Предварительная стоимость автомобиля - около 7 тысяч евро

Об этом сообщает Telegram-канал «Реальный Киев»

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В Украине сертифицируют электрический автомобиль Citroen Ami. Электрокар был представлен еще в 2019 году и позиционируется как простой в управлении автомобиль для города.

Согласно задумке конструкторов, электромобилем смогут управлять лица от 16 лет, которые еще не могут получить водительские права.

Для этого скорость автомобиля ограничена до 45 км в час, а салон рассчитан только на двух человек – водителя и одного пассажира. Запас хода электромобиля на одном заряде составляет 70-80 км.

Предварительная стоимость автомобиля – около 7 тысяч евро.

Как сообщали Власти, в Украине создали электромобиль.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: права, электромобиль
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