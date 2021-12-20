В Украине появится авто, на котором можно ездить без прав
В Украине сертифицируют автомобиль, которым можно будет управлять с 16 лет без водительского удостоверения.
Об этом сообщает Telegram-канал «Реальный Киев»
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В Украине сертифицируют электрический автомобиль Citroen Ami. Электрокар был представлен еще в 2019 году и позиционируется как простой в управлении автомобиль для города.
Согласно задумке конструкторов, электромобилем смогут управлять лица от 16 лет, которые еще не могут получить водительские права.
Для этого скорость автомобиля ограничена до 45 км в час, а салон рассчитан только на двух человек – водителя и одного пассажира. Запас хода электромобиля на одном заряде составляет 70-80 км.
Предварительная стоимость автомобиля – около 7 тысяч евро.
Как сообщали Власти, в Украине создали электромобиль.