Погибший под колесами кортежа Ярославского перед смертью избил мать: что еще о нем известно

Житель Чугуева, который погиб под колесами автомобиля из кортежа бизнесмена Александра Ярославского, в конце прошлого года вышел из тюрьмы, а в день трагедии на него поступило заявление об угрозах.

36-летний погибший незадолго до смерти вышел из тюрьмы



Об этом сообщило УНН со ссылкой на собственные источники.

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Мужчина проживал в Чугуеве с матерью. В конце прошлого года он вышел из тюрьмы. Был судим за преступление, связанное с наркотиками. До этого также привлекался к ответственности за кражи.

Вечером 9 февраля его мать сообщила в полицию, что сын ей угрожает, бьет, ведет себя неадекватно и выбегает на улицу раздетым.

Несколько часов спустя мужчина попал под колеса автомобиля из кортежа бизнесмена Ярославского на трассе Чугуев – Мартовое.

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Тэги: Харьков, ДТП с Ярославским