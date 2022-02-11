НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
15:07 11 Февраля 2022 Просмотров 42   КомментариевКомментарии

Погибший под колесами кортежа Ярославского перед смертью избил мать: что еще о нем известно

Житель Чугуева, который погиб под колесами автомобиля из кортежа бизнесмена Александра Ярославского, в конце прошлого года вышел из тюрьмы, а в день трагедии на него поступило заявление об угрозах.

36-летний погибший незадолго до смерти вышел из тюрьмы

Об этом сообщило УНН со ссылкой на собственные источники.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Мужчина проживал в Чугуеве с матерью. В конце прошлого года он вышел из тюрьмы. Был судим за преступление, связанное с наркотиками. До этого  также привлекался к ответственности за кражи.

Вечером 9 февраля его мать сообщила в полицию, что сын ей угрожает, бьет, ведет себя неадекватно и выбегает на улицу раздетым.

Несколько часов спустя мужчина попал под колеса автомобиля из кортежа бизнесмена Ярославского на трассе Чугуев – Мартовое.

Ранее Власти сообщали:

  • в Харьковской области произошло смертельное ДТП с участием автомобиля кортежа бизнесмена Ярославского.

  • После того как информация о ДТП с участием автомобиля бизнесмена распространились по сети, Ярославский покинул Украину.

  • Полицейские вызвали на допрос возможного участника смертельного ДТП, в котором погиб человек, – бизнесмена Ярославского.

  • Харьковский бизнесмен Александр Ярославский, автомобиль кортежа которого сбил человека, заявил, что спал дома в момент ДТП.

  • Затем последовало заявление компании Ярославского DCH о том, что за рулем авто с найденными на месте ДТП номерными знаками был водитель, работающий в одной из вспомогательных служб.

  • После этого сотрудник компании DСН в сопровождении адвоката пришел в полицию утром 10 февраля и дал показания о смертельном ДТП. Он сознался в том, что сбил кого-то на вечерней трассе. Однако, по его словам, он не знал, что под колесами автомобиля оказался человек.

  • Глава МВД Денис Монастырский уволил начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина из-за попытки фальсификации дела по ДТП с кортежем бизнесмена Александра Ярославского.

  • Следователи Нацполиции провели обыски в доме бизнесмена Александра Ярославского и в принадлежащей ему гостинице Kharkiv Palace в рамках расследования смертельного ДТП в Харьковской области.

  • Государственное бюро расследований открыло уголовное производство относительно попытки фальсификации дела о смертельном ДТП с кортежем бизнесмена Александра Ярославского.

  • Полиция установила личность погибшего и открыла еще одно уголовное производство за сокрытие преступления в отношении человека, который заявил о своей причастности к ДТП с кортежем бизнесмена Александра Ярославского.
Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Харьков, ДТП с Ярославским
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
11.02.2022 12:52
Полиция установила личность погибшего в ДТП с кортежем Ярославского
ТОР
11.02.2022 11:03
В доме Ярославского и его гостинице провели обыски: что искали
ТОР
11.02.2022 06:39
Главу полиции Харьковщины уволили за фальсификацию дела о ДТП с Ярославским
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Путина застигли врасплох: нагнетание о российском вторжении было хитрым планом США, – CNN

18:45 Мир

Не доехали до Киева: колонна российских танков застряла в грязи под Ростовом. Видео

18:06 Мир

СБУ зірвала спецоперацію російських спецслужб, які замовили українських «тітушок» для провокацій у РФ

10:51 Украина

Россия сняла блокаду Азовского моря: надавила Великобритания

07:21 Украина

Астроном-любитель снял на видео ракету Илона Маска, которая в марте столкнется с Луной

01:42 Мир

Американская пара нашла в подвале чемоданы, набитые деньгами

23:40 Мир

В США священник 20 лет неправильно крестил детей: все обряды признаны недействительными

22:39 Мир

Умерла жена старшего сына Геннадия Кернеса

19:41 Украина

Под зданием горсовета Кривого Рога прогремел взрыв. Видео

12:30 Украина

За ковидную тысячу украинцы смогут выписать газеты и журналы

11:47 Украина

В Украине осталась только одна “желтая” зона карантина: остальные “красные” и “оранжевые”

09:46 Украина

Новости | NetGameSlots.com