Путина застигли врасплох: нагнетание о российском вторжении было хитрым планом США, – CNN

Совет национальной безопасности США и американская разведка намеренно сообщают об угрозах вторжения России в Украину, чтобы сорвать планы Кремля.

Спутниковые снимки показывают продолжающееся наращивание российской военной мощи у границ Украины.



Об этом сообщает CNN.

По словам официальных лиц США, есть признаки того, что эта стратегия оказалась эффективной.

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Администрация Байдена считает, что президент России Владимир Путин был застигнут врасплох некоторыми публикациями в СМИ.

«Полезно заставить их сомневаться в себе. Полезно заставить их задуматься о том, могут ли они на самом деле осуществить некоторые из этих планов, сохраняя при этом секретность и неожиданность», – рассказал CNN высокопоставленный представитель разведки.

У этой тактики есть несколько прецедентов времен Холодной войны. Так, в 1962 году администрация президента Джона Ф. Кеннеди опубликовала фотографии советских баллистических ракет, размещенных на Кубе, отчасти для того, чтобы убедить скептически настроенную прессу в США и Великобритании. В 2022 году цель более конкретна – не дать России действовать неожиданно, как это было в 2014 году при аннексии Крыма, отмечает агентство.

Как писали Власти, по словам советника Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана, Россия может начать военные действия против Украины в любой день.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Украина, СМИ, российское вторжение