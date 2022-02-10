Байден хочет сегодня поговорить с Путиным
Президент Джо Байден планирует поговорить с президентом России Владимиром Путиным в субботу, 12 февраля.
Об этом сообщает CNN.
Телефонный разговор Байдена с Путиным, запланирован на 11 часов утра по восточному времени.
Последний раз президенты говорили в конца декабря. С тех пор количество российских войск вблизи Украины увеличилось, отмечает агентство.
Ранее в пятницу, 11 февраля, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан предупредил, что наступление России на Украину с применением воздушных бомбардировок и ракетных ударов может начаться «в любой момент». Он посоветовал всем американцам как можно быстрее покинуть Украину в целях их собственной безопасности.
Тем временем о телефонных переговорах президентов Франции и России заявили в Елисейском дворце. Разговор может состояться также в субботу, 12 февраля. в Париже отметили, что рассчитывают урегулировать кризис «через дипломатию, диалог и сдерживание».