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Главная » Мир » Политика
10:08 12 Февраля 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Байден хочет сегодня поговорить с Путиным

Президент Джо Байден планирует поговорить с президентом России Владимиром Путиным в субботу, 12 февраля.

Последний раз президенты США и России говорили в конца декабря.

Об этом сообщает CNN.

Телефонный разговор Байдена с Путиным, запланирован на 11 часов утра по восточному времени.

Последний раз президенты говорили в конца декабря. С тех пор количество российских войск вблизи Украины увеличилось, отмечает агентство.

Ранее в пятницу, 11 февраля, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан предупредил, что наступление России на Украину с применением воздушных бомбардировок и ракетных ударов может начаться «в любой момент». Он посоветовал всем американцам как можно быстрее покинуть Украину в целях их собственной безопасности.

Тем временем о телефонных переговорах президентов Франции и России заявили в Елисейском дворце. Разговор может состояться также в субботу, 12 февраля. в Париже отметили, что рассчитывают урегулировать кризис «через дипломатию, диалог и сдерживание».

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Джо Байден, Владимир Путин
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