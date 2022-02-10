Байден хочет сегодня поговорить с Путиным

Президент Джо Байден планирует поговорить с президентом России Владимиром Путиным в субботу, 12 февраля.

Последний раз президенты США и России говорили в конца декабря.



Об этом сообщает CNN.

Телефонный разговор Байдена с Путиным, запланирован на 11 часов утра по восточному времени.

Последний раз президенты говорили в конца декабря. С тех пор количество российских войск вблизи Украины увеличилось, отмечает агентство.

Ранее в пятницу, 11 февраля, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан предупредил, что наступление России на Украину с применением воздушных бомбардировок и ракетных ударов может начаться «в любой момент». Он посоветовал всем американцам как можно быстрее покинуть Украину в целях их собственной безопасности.

Тем временем о телефонных переговорах президентов Франции и России заявили в Елисейском дворце. Разговор может состояться также в субботу, 12 февраля. в Париже отметили, что рассчитывают урегулировать кризис «через дипломатию, диалог и сдерживание».

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