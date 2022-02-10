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10:43 14 Февраля 2022 Просмотров 598   КомментариевКомментарии

Премьер Венгрии намекнул на выход страны из ЕС, но потом передумал

В правительстве Венгрии отрицают, что Виктор Орбан во время предвыборного митинга говорил о возможность выхода из Евросоюза.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан впервые намекнул на возможность выхода его страны из ЕС.

Об этом сообщает Radio Free Europe/Radio Liberty.

В субботу, 12 февраля, Виктор Орбан выступил перед своими сторонниками в Будапеште, дав старт предвыборной кампании.

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Орбан заявил, что ЕС ведет «священную войну» под лозунгом верховенства закона, и  потребовал от Брюсселя проявлять «терпимость» в отношении Венгрии, в противном случае идти общим путем с ЕС будет невозможно.

Пресс-секретарь премьера Золтан Ковач уже заявил, что его шефа неправильно поняли. Он написал в Twitter, что «премьер-министр Орбан не намекал на выход из ЕС»

«Наоборот, он сказал: мы, со своей стороны, хотим сохранить ЕС вместе… У ЕС есть будущее только в том случае, если мы сможем остаться вместе», – отметил пресс-секретарь.

Ранее Власти писали, что в Люксембурге выступили с инициативой провести референдум о дальнейшем членстве Венгрии в ЕС.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Венгрия, Европейский союз
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