Премьер Венгрии намекнул на выход страны из ЕС, но потом передумал

В правительстве Венгрии отрицают, что Виктор Орбан во время предвыборного митинга говорил о возможность выхода из Евросоюза.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан впервые намекнул на возможность выхода его страны из ЕС.



Об этом сообщает Radio Free Europe/Radio Liberty.

В субботу, 12 февраля, Виктор Орбан выступил перед своими сторонниками в Будапеште, дав старт предвыборной кампании.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Орбан заявил, что ЕС ведет «священную войну» под лозунгом верховенства закона, и потребовал от Брюсселя проявлять «терпимость» в отношении Венгрии, в противном случае идти общим путем с ЕС будет невозможно.

Пресс-секретарь премьера Золтан Ковач уже заявил, что его шефа неправильно поняли. Он написал в Twitter, что «премьер-министр Орбан не намекал на выход из ЕС»

«Наоборот, он сказал: мы, со своей стороны, хотим сохранить ЕС вместе… У ЕС есть будущее только в том случае, если мы сможем остаться вместе», – отметил пресс-секретарь.

Ранее Власти писали, что в Люксембурге выступили с инициативой провести референдум о дальнейшем членстве Венгрии в ЕС.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Венгрия, Европейский союз