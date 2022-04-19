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Главная » Украина » Общество
17:55 19 Апреля 2022 Просмотров 2   КомментариевКомментарии

В «Дія» теперь можно зарегистрироваться внутренне перемещенным лицам: как это сделать

Украинцы, которые вынуждены были покинуть свое жилье из-за войны, теперь могут зарегистрироваться как внутренне перемещенные лица в приложении «Дія».

Получить статус внутренне перемещенного лица можно уже без очередей

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Чтобы воспользоваться новой услугой нужно обновить приложение.

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“Люди, вынужденные покинуть свой дом и переехавшие в пределах Украины из-за полномасштабного вторжения России, могут оформить статус ВПЛ в «Дії» и получить выплату от государства – для себя и своих детей”, – написал Федоров.

Ежемесячная выплата составит 2000 грн на одного взрослого и 3000 грн на каждого ребенка.

Деньги можно получить на карту Є- Підтримка и потратить на что угодно, в том числе обналичить.

Министр подчеркнул, что услуга в приложении «Дія» касается только тех людей, которые сейчас находятся в Украине и тех, кто до сих пор не имел статуса ВПЛ. Со временем появится возможность предоставить помощь для всех переселенцев.

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